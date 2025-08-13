Aug 13, 2025 3:32 PMClock
من "المال" إلى شركات تحويل الأموال والمصارف

المركزية- صدر وزير المال ياسين جابر تعميم حمل الرقم 2756/ص1 تاريخ 13/8/2025 طلب فيه من شركات تحويل الأموال والمصارف التجارية كافة، التالي:
1- عدم إجراء أية عملية إلغاء تلقائية من قبلها بل الطلب من المكلف مراجعة الإدارة المختصة.
2- إيداع  وزارة المالية كافة العمليات الملغاة قبل تاريخ صدور هذا التعميم مع تفاصيل هذه العمليات ان وجدت للتمكن من تدقيقها.

وذكّر المعنيين بضرورة الالتزام بأحكام المرسوم 12641 تاريخ 5/12/2023.

وختم: يأتي هذا التعميم بعدما تبيّن لوزارة المالية أن بعض شركات تحويل الأموال تقوم بإلغاء عمليات دفع وإعادة الأموال إلى أصحاب العلاقة من دون الحصول على مراجعة أو موافقة الإدارة المختصّة.
 
 

