خاص المركزية

المركزية- في معرض البحث عن كيفية مسح الاضرار التي تسببت بها حرب الاسناد والاشغال والمقدرة بأرقام لا قدرة للدولة على تحملها، طُرح في مجلس الوزراء بحسب ما تكشف اوساط وزارية لـ"المركزية" بند يقضي بتكليف الجيش المهمة، الا ان وزير الدفاع اللواء ميشال منسى عارض الفكرة وطالب بحذف البند، ذلك ان مسح الاضرار ليس اولا من ضمن المهام المنوطة بالجيش في قانون الدفاع الوطني كما ان وزير المال ياسين جابر لم يتجاوب مع طلب تصحيح معاشات العسكريين اسوة بسائر الموظفين الاداريين في الدولة بذريعة ان "عديد الجيش كبير جداً " ولا قدرة مالية للدولة على ذلك راهناً.

بيد ان المفاجأة كانت ان ما لا يتوفر للجيش يمكن توفيره لغيره، اذ تكشف الاوساط ان مجلس الوزراء كلّف احدى الشركات الكبرى مهمة مسح الاضرار ورصد لها اعتمادا ضخماً. شأن استغربه بعض الوزراء، متسائلين عن عدم رصد اعتماد للجيش لتنفيذ المهمة مقابل رصده لشركة. ورُصِد وزير الدفاع يُعلِق على ما جرى بالقول ان كل المهمات والمشاكل اليومية في البلد مرمية على عاتق الجيش....ولذلك اقول لكم "اطعموا الجيش ليطعمكم".