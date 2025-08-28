المركزية - أشار الرئيس المؤسس السابق لمجلس رجال الأعمال اللبنانيين في فرنسا HALFA انطوان منسى في بيان الى ان "مشاركة المغتربين في الانتخابات النيابية 2026 على المحك.. علمًا أنّ الموعد النهائي للتسجيل لدى القنصليات اللبنانية في الخارج هو 20 تشرين الثاني 2025. حتى اليوم، لا يبدو أنّ البرلمان اللبناني قد دعا إلى جلسة عامة تسمح بتعديل قانون الانتخابات الحالي بما يتيح للبنانيين في الخارج الاقتراع لاختيار النواب الـ128، كما أنّه لم يحدد بعد آلية تمكّن من انتخاب النواب الستة المخصصين للمغتربين. فهل يرغب النواب فعلًا في إجراء الانتخابات النيابية ضمن المهل المحددة؟"