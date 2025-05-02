أفادت مصادر متابعة لصحيفة "النهار" أن الأمن العام اللبناني سيمنح أذونات دخول استثنائية لشهر واحد لأهالي جرمانا وصحنايا.

ومن المتوقع أن يتزامن القرار مع آخر يخوّل الدروز والعلويين الدخول الى لبنان من دون رسوم (4 مليون ليرة لبنانية) ضمن مرحلة محددة نظرا للأوضاع الامنية المستجدة.

وأفادت وكالة سانا نقلا عن مدير مديرية أمن ريف دمشق المقدم حسام الطحان، اعلانه عقد اتفاق بشأن مدينة جرمانا بين مندوبين عن الحكومة السورية ووجهاء مدينة جرمانا، ينص على تسليم السلاح الثقيل بشكل فوري، وزيادة انتشار قوات إدارة الأمن العام في المدينة لترسيخ الاستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها.