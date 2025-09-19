خاص

المركزية- تحت شعار "إرادة والتزام… لغد الوطن"، تتجه الأنظار إلى قصر المختارة غدًا السبت، حيث ستؤدي مجموعة من المنتسبين الجدد الى "الحزب التقدمي الاشتراكي" قسم اليمين في احتفال يرأسه النائب تيمور جنبلاط.

ويقول عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله: "احتفال الغد يأتي في سياق طبيعي، اذ هناك مئات الشباب والشابات من كل المناطق اللبنانية خضعوا لدورة تدريبيبة تثقيفية على مدى سنة، اطلعوا فيها على مبادئ الحزب وفكر كمال جنبلاط والوضع السياسي وكيفية إداة الشأن السياسي والعام وعلى تجارب الحزب والتقوا بكوادر حزبية رئيسية، وسيتم تتويج الدورة بقسم يمين مركزي لهؤلاء جميعا غدا بعد الظهر في المختارة، وستكون كلمة لرئيس الحزب في المناسبة".

