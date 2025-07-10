خاص ـ المركزية

المركزية ـ كشف مصدر دبلوماسي فرنسي لـ "المركزية" ان الوزير جان نوال بارو التقى بالمبعوث الأميركي الخاص توم برّاك،

واتفقا على تعزيز التعاون بين البلدين سواء في الملف اللبناني أو في الملف السوري.

في لبنان، عبّر الطرفان عن رغبتهما في العمل من أجل سيادة لبنان واستقراره وإعادة إعماره، وتطرقا في هذا السياق إلى دور آلية مراقبة وقف إطلاق النار وقوات اليونيفيل.

أما في سوريا، فقد أكدا نيتهما التعاون الوثيق مع السلطات المؤقتة لتعزيز مكافحة تنظيم داعش والعمل على اتفاق بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية بهدف ضمان استقرار سوريا.