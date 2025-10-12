مقدمة تلفزيون "أل بي سي"

زعماء من العالم يحضرون وزعماء من العالم يغيبون. الحاضرون سيستمعون إلى ما سيعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي سيكون في المنطقة، والغائبون سيستمعون إليه ايضًا.

صحيح أن الحدث غدًا سيكون تبادل الاسرى، لكن ما سيجري أكبر من حدث التبادل، ليشكِّل نهاية مرحلة وبداية مرحلة عنوانها: مرحلة ما بعد الحرب في المنطقة، فإيران التي كانت تقاتل بأذرعها، لم تعد قادرة على الإستمرار بهذه الحرب بهذه الأذرع. الذراع الأبرز، حماس، ستصبح خارج المعادلة، يبقى حزب الله الذي يطالب بأن توقف إسرائيل الحرب عليه، ومن باب تحصيل الحاصل أن سوريا لم تعد لا العمق لحزب الله ولا جسر عبور لأيران.

يأتي ترامب ليتوِّج هذه التحولات. لبنان يفتش عن مقعده في هذه التحولات، إسرائيل تضرب دون هوادة، وأحدث ضرباتها تجمّع للجرافات والشاحنات في المصيلح، وذريعتها أن هذه المعدات ستكون جزءًا من إعادة ترميم البنى التحتية لحزب الله، وكان هناك موقف للرئيس بري، أدلى به لصحيفة الشرق الأوسط، يتطرق فيه إلى الجرافات وإعادة الإعمار.

لكن اللافت أن كلام الرئيس بري اقتصر على الضربة وأغفل الزلزال الذي حصل في غزة والتظاهرة الدولية التي ستجتمع غدا في شرم الشيخ والتي ستجمع ما يقارب الثلاثين دولة، وهذه المجموعة الدولية سبق أن أبلغت لبنان أن ما سرى على حماس سيسري عى حزب الله .

اماً حزب الله، وهو الذي في العام ٢٠٢٣، وقبل الدخول في حرب الإسناد والمشاغلة، أجرى مناورة حية لفرقة الرضوان بعنوان "سنعبر"، اليوم يكتفي بمهرجان كشفي لكشافة المهدي.

في سنتين، من "قوة الرضوان" إلى "كشافة المهدي".

*********************

مقدمة تلفزيون "أن بي أن"

لم يجف بارود الفجر الدامي اقتصادياً في المصيلح والمغمَّس بدماء الضحايا البريئة. وأصداء إنفجار أطنان الصواريخ في مساحات مخصصة لعرض وتصليح الآليات ظلت تتردد واسمة صورة قبيحة لعدوان مكتمل الأوصاف أراد من خلاله العدو قتل روح الحياة لدى الجنوبيين والإصرار على إعادة إعمار قراهم ومنازلهم.

وفي هذا الشأن أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري لصحيفة الشرق الاوسط بأن الرسالة الإسرائيلية بمنع إعادة إعمار البلدات المدمرة وصلته على عجل بتدميرها المعدات والآليات التي تستخدم لرفع الركام وإعادة تأهيل البنى التحتية التي من دونها لا يمكن الشروع في إعمارها

وقال رئيس المجلس أن إسرائيل اختارت الوقت المناسب لدخولها بالنار على السجال الذي دار بينه وبين رئيس الحكومة نواف سلام حول تغييب إعمار الجنوب من مشروع الموازنةلافتاً الى ان الرد على الرسالة الإسرائيلية لن يكون إلا بوحدتنا الوطنية التي تتطلب منا جميعاً الترفع عن تبادل الحملات والكف عن المهاترات بالتلازم مع تكثيف تحركنا الدبلوماسي كما يجب.

وخيراً فعل لبنان الرسمي برؤسائه ووزرائه ونوابه وفاعلياته السياسية والحزبية والروحية عندما هبّ إدانةً للعدوان وتضامناً مع المنكوبين والى تقديم شكوى عاجلة لمجلس الامن بعد العدوان الاخير. وأحد أوجه هذا العدوان اليوم تمثل بإعلان اليونيفيل إصابة واحد من جنودها في قنبلة ألقتها مسيّرة إسرائيلية قرب موقعه في كفركلا ما يمثل انتهاكاً خطيراً جديداً للقرار 1701 - أكدت اليونيفيل-.

هذا في الجنوب أما العاصمة بيروت فكانت اليوم تشهد على تجمع كشفي كبير في ختام أنشطة إحياء السنوية الأولى للشهيدين السيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين. التظاهرة الكشفية شارك فيها من حشد من الكشفيين والكشفيات من المناطق اللبنانية كافة إلى جانب وفود وشخصيات عربية. وخلال التجمع الضخم خاطب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الكشفيين بالقول: أنتم على خيار المقاومة الأشمل والأوسع التي هي خيار تربوي وثقافي وأخلاقي وسياسي.

خارجَ لبنان تتحرك المنطقة على مسار ملف غزة ترقُّباً للخطوات التنفيذية الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار. وارتباطاً بهذا الملف يطير الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء اليوم إلى تل ابيب حيث يدلي بدلوه في كلمة أمام الكنيست غداً قبل أن ينتقل إلى شرم الشيخ المصرية لرعاية قمة دولية ومراسم التوقيع الرسمي لاتفاق وقف إطلاق النار. وعلى أرض الميدان يواصل عشرات الآلاف من الفلسطينيين رحلة العودة مشياً على الأقدام إلى منازلهم المدمر معظمها سواء في مدينة غزة أو في شمال القطاع مستفيدين من صمود اتفاق وقف النار. وبالإستناد إلى مقتضيات هذا الإتفاق تبدأ غداً عملية تبادل الأسرى والمعتقلين بين العدو الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية. لكن بعد الإفراج عن الأسرى تزداد ترتيبات المراحل اللاحقة تعقيداً من موضوع السلاح الفلسطيني والإنسحاب الإسرائيلي إلى إنشاء قوة دولية لتوفير الأمن وإدارة قطاع غزة.

********************

مقدمة تلفزيون "أو تي في"

ماذا ينتظر لبنان بعد انتهاء حرب غزة؟

بعيداً من الشكليات التي سترافق غداً زيارة الرئيس دونالد ترامب لإسرائيل ثم مصر، والتي ستشكل بلا أدنى شك إعلاناً رسمياً عن بدء مرحلة جديدة في المنطقة، يرتفع منسوب القلق اللبناني من توسيع الحرب الاسرائيلية مجدداً على لبنان، علماً أنها لم تتوقف أصلاً منذ اتفاق وقف اطلاق النار في تشرين الثاني الماضي، الذي لم تلتزم به اسرائيل.

وفي هذا السياق، وفي ضوء تحذير رئيس الجمهورية امس من التعويض عن غزة في لبنان، وتعليقاً على كلام النائب غسان سكاف الذي رأى أن ثمَّة ما يحضَّر للبنان وأن إسرائيل قد تُقدم على حرب جديدة، اعتبرت مصادر مقرّبة من الثنائي الشيعي عبر ال او.تي.في. انّ ايَّ تهويل بحرب جديدة موسعة يأتي ضمن الحملة المرّكزة ضد حزب الله التي انطلقت بعد اتفاق غزّة، بهدف تهديده والضغط عليه اكثر بملفّ السلاح، لكنها سألت عن مفهوم الحرب بالنسبة للبعض، لتضيف: الم يشاهد الجميع ما حصل في المصيلح امس وفي الجنوب والبقاع كل يوم؟ اليست هذه الاعتداءات بمثابة الحرب؟ وختمت مصادر الثنائي بالقول: بدل ان يكون الصوت مرتفعاً ضد حزب الله، فلتُرفع الاصوات ضدّ العدوّ.

هذا على الجبهة العسكرية، اما على الجبهة السياسية الداخلية في لبنان، فلا يزال مصير الانتخابات النيابية المقبلة رهن تطبيق القانون النافذ او التفاهم على بديل. وفي هذا السياق أتت مبادرة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في ذكرى 13 تشرين امس، حيث طرح منح المنتشرين اللبنانيين حق التصويت من مكان إقامتهم، إما لنواب في دائرة الانتشار، او لآخرين في الدوائر اللبنانية، على أن يُمنح الحق نفسه للمواطن المقيم على ارض لبنان.

مبادرة، الهدف منها، التشديد على اهمية التزام المواعيد الدستورية بشطب اي ذريعة للتمديد، الى جانب الحفاظ على المكسب الوطني الكبير الذي تحقق للمنتشرين على عهد الرئيس ميشال عون عام 2017، والحؤول دون الاطاحة به على خلفية تراجع البعض عن تأييدهم فكرة النواب الستة، التي اقروها وزايدوا في تبنيها قبل ثمانية اعوام.

غداً، يبدأ ترامب زيارته للمنطقة من مطار بن غوريون، على ان يلقي كلمة في الكنيست ثم يشارك في قمة التوقيع على خطته للسلام.

اما بعد غد، فيوم آخر، سيكون مختلفاً جداً عما سبق، لأن الضغوط ستزداد، وكل مظاهر الهرب الى الامام قد لا تنفع اصحاب الوعود بعد الآن.

*******************

مقدمة تلفزيون "المنار"

ما أجملَ هذا الزرع ، وما أنقاهُ ، وما أطهرَه . ما أروعَ الزارعَ ، وما أبهاهُ ، سيدَ شهداءِ الامةِ السيد حسن نصرالله ، زرعُكَ أنبتَ أجيالاً لا جيلاً واحداً ، أكثرُ من أربعةٍ وسبعينَ ألفاً خَرَجوا من كلِّ ترابِ الوطن، ليملأُوا أرجاءَ المدينةِ الرياضية ، ومن خلفِهم مئاتُ ومئاتُ الالافِ يَرقُبونَ المشهدَ الراقي ، وقلوبُهم تخفقُ مع كلِّ نداء.

بحرٌ بشريٌ كانَ هادراً بالهُتافات الاصفى: اِنّا على العهدِ يا سيدَ العهودِ والوفاء ، فالحشدُ الهائلُ عزفَ كلَّ الحانِ الحبِّ والوفاءِ والتضحيةِ والاخلاص، فهؤلاءِ لا يُجيدونَ الا اللعِبَ على أوتارِ الوطنيةِ الصادقة ، فالميسترو هذَّبَهم ، فأحسنَ تهذيبَهم.

فاجيالُ السيدِ شَبُّوا ، اشتدَّ عُودُهم ، فبلَغوا أربعينَ سنة ، فآتاهُم الل الحكمة ، وحُسنَ الفعلِ والقول، فصدَحت حناجرُهم: نحنُ اللبنانيونَ ، نحنُ أهلُ الارض ، نحنُ أهلُ الدار، نحنُ أهلُ العَلَم ، نحنُ وآباؤنا وأجدادُنا سَيَّجْنا الوطنَ بالدم ، ورفعناهُ فوقَ القممِ الشامخة ، فلبنانُ الوطنُ النهائيُ لجميعِ أبنائِه يُبنى بالوحدةِ والتلاحمِ والحُبّ ، ولا يُبنى بالاحقادِ والاستقواءِ بالاجنبي قال كشفيُّو الامامِ المهدي من على منبرِ المدينةِ الرياضة ، ومن على منبر ِ الخلَفِ لخيرِ سَلَفٍ حيّا الامينُ العامُّ لحزبِ الله سماحةُ الشيخ نعيم قاسم الجماهيرَ الكشفيةَ بالقول: انتمُ الحشدُ الاطهر، والمستقبلُ المشرق ، أنتم على خيارِ المقاومةِ في معناها الأشملِ والأوسعِ ، فهي خيارٌ تربويٌ وثقافيٌ وأخلاقيٌ وسياسي.

في الجوِّ السياسيِّ الداخلي ، كانَ الخيارُ الحكوميُ اليومَ صائباً سليماً، فسلام اتصلَ برجي ، وطلبَ منه تقديمَ شكوىً عاجلةٍ الى مجلسِ الامنِ بشأنِ العدوانِ الاسرائيلي الاخيرِ الذي استهدفَ منشآتٍ مدنيةً وتجاريةً في المصيلح، فهل فُتحَ صندوقُ شكاوَى جرائمِ الاحتلالِ بعدَ طولِ غياب؟ فالقرارُ على رمزيتِه خطوةٌ في الاتجاهِ الصحيح، لكنَ الصندوقَ الاكثرَ الحاحاً والذي يُجبُ جعلُه أولويةً هو صندوقُ اعادةِ الاعمار.

صندوقٌ أسودُ يُفتحُ في قمةِ شرمِ الشيخ في مصرَ غداً، ساعاتٌ تفصلُ عن معرفةِ محتواهُ وتأثيراتِه ومفاعيلِه على المنطقةِ ككل.

*****************

مقدمة تلفزيون "الجديد"

أن تأتيَ متأخرة خيرٌ من أن لا تأتي أبداً فعلى مشارفِ أيامٍ من دخولِ اتفاقِ تشرين عامَه الثاني على عَدّادٍ بَلغ آلافَ الاعتداءات ومئات الشهداء أولُ شكوى لبنانية ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن وفي عهدِ حكومةِ الرئيس نواف سلام سلكت طريقَها بالبريد العاجل من المْصيلح نحو نيويورك وتضمنت بنداً وحيداً: العدوان الإسرائيلي الأخير الذي استَهدف منشآتٍ مدنية وتِجارية في المصيلح ما يشكل انتهاكاً فاضحاً للقرار 1701 ولترتيباتِ وقفِ الأعمال العَدائية الصادرة في تشرين الثاني الماضي وقبل أن يَجِفَّ حِبرُ الطلب أعطى وزيرُ الخارجية يوسف رجي توجيهاتهِ لبِعثةِ لبنان في مجلس الأمن لتقديمِ الشكوى وتوزيعِها كوثيقةٍ رسمية على الدُّول الأعضاء وبالبريد العاجل قال رئيسُ مجلس النواب نبيه بري إن الرسالةَ الإسرائيلية وصلت و ان الردَّ عليها بوحدتِنا والإصرارِ على إعادةِ إعمار القُرى الحدودية وتشرينُ لبنان بتشرينِ غزة يُذكر منذ عامين تقاسَما المسارَ عينَه وبعد عامين انتهيا إلى مصيرٍ مختلِف في غزة, حماس ألقت السِّلاح ولم تُلقِ التحية على جبهةِ الإسناد اللبنانية ولم تَربِط مصيرَها بمصيرِ حزب الله ولم تضعَ شرطاً لوقفِ العدوان على لبنان كي تُوقِّعَ الاتفاق وذهبت إلى تسويةٍ على مراحل تنتهي مرحلتُها الأولى بعد وقفِ إطلاق النار وإدخالِ المساعدات بإطلاقِ الأسرى الإسرائيليين الأحياء على أن تتمَ الصفقة بعيداً عن الإعلام وعن مظاهرْ التسليم والتّسلم وسَطَ إجراءاتٍ أمنية مشددة وستُتَوج المرحلةُ الأولى بزيارةٍ هي الأقصر في التاريخ لرئيسٍ أميركي إلى إسرائيل وتستمرُ أربعَ ساعات حيث يصلُ ترامب غداً الإثنين إلى تل أبيب ليحصُد ما زرعَ من وعودِ إطلاقِ سراحِ الرهائن ويحتفي بإنجازهِ على مرأى بنيامين نتنياهو وبعد أن يلتقِيَهُم وعائلاتِهم سيُلقي كلمةً في الكنيست قبل أن يَتوجهَ إلى مصر لترؤسِ قمة شرْم الشيخ للسلام إلى جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضورِ نحو عشرينَ من قادةِ الدول وبِتَغيُّب إيران بلا عُذرٍ بعد توجيهِ الخارجيةِ الأميركية الدعوة إليها غداً سيضعُ ترامب توقيعَه الرمزي على اتفاقِ وقفِ إطلاق النار وستَنعقد قمةُ شرْم الشيخ لتعزيزِ جهودِ إحلالِ السّلام والاستقرار في منطقةِ الّشرق الأوسط وفتحِ صفحةٍ جديدة من الأمنِ والاستقرارِ الإقليمي في ضوءِ رؤيةِ ترامب لإنهاءِ النِّزاعات حول العالم ولبنان لن يكونَ بمنأىً عن أجُندةِ الرئيس الأميركي لينتقلَ إلى الفصلِ الثاني من خُطته ويَضعَ لبنان ومعهُ حزبَ الله بين خِياريْ السِّلم والحرب كما فعل مع حماس فهل ستُباركُ طهران الخطوةَ كما فعلت باتفاقِ غزة؟ وتقول إن أيَّ خطةٍ يُمكن أن تؤدي إلى وقفِ الجرائم على لبنان سندعمُها وإن هذا القرار يخصُّ الشعبَ اللبناني؟ قد لا يبدو الأمرُ مستحيلاً في ظلِّ استعدادِ إيران لحوارٍ عادلٍ ومتوازن مع أميركا بحَسب ما صرّحَ وزيرُ الخارجية عباس عراقجي.

********************

مقدمة تلفزيون "أم تي في"

مشهد سورياليٌ متناقضٌ في المنطقة: قمة شرم الشيخ غداً الإثنين مع خمسة وعشرين رئيساً وقائداً، في صدارتهم ترامب، لإبرام السلام في غزة. في المقابل إنتشارٌ "حمساوي" بالأسلحة الفرديّة فوق ركام القطاع ، لمعاندة فرصةِ الحياة بعد عامين على جحيم الموتِ للمدنيّين، وظلامِ الأنفاق لمحاربي السابع من أكتوبر... أما في المدينة الرياضية في بيروت، فملاقاةٌ لكشافة "المهدي" في حزب الله، تحشيداً على بعد خطواتٍ من آثار الدمارِ في الضاحية، حيث سقط للحزب أمينان عامان، وقادةٌ ومسؤولونَ، وعناصرُ تضرّروا بتفجير البايجر، في لحظة. وبين التناقضات، يواجه لبنان الرسمي استحقاقاتٍ ثقيلة الوقع، فالبرلمان مطالبٌ بإقرار موازنة 2026، فيما ربط الرئيس نبيه بري هذه الخطوة بإدراج بندِ إعادة إعمارِ الجنوب. والحكومة عاجزةٌ عن توفير المليارات، لأسباب ماليّة أولا، والأهم لأسباب سياسية-امنية، تتعلق بقدرتها على تنفيذ بنودِ اتفاقِ سحبِ سلاحِ حزبِ الله، وحصرِ كلّ السلاح بيد الشرعية. والموازنة الجديدة التي تأكل من جيوب دافعي الضرائب مزيداً من الرسوم، لا تلحظ بنوداً إصلاحيةً كافية، ولا تقارب منابعَ التحصيل الفعلي من وقف الهدرِ إلى مكافحة التهرّبِ الضريبي... أما اللبنانيّون في الخارج، والذين يرفدون الوطن بالمليارات، فلا يبدو رئيسُ السلطةِ التشريعية والحزبُ والتيار، في وارد السماحِ لهم بالمشاركة في اختيار النواب الـ 128 لأسباب معلومةٍ تماماً.