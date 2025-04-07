لقي شاب يبلغ من العمر 19 عاما حتفه إثر إطلاق نار بالقرب من مدرسة ابتدائية في مدينة فولكس أون فيلين بضواحي مدينة ليون الفرنسية شرق البلاد.

وذكرت مصادر في الشرطة الفرنسية أنه "تم إطلاق النار على الشاب في الرأس، وتجري حاليا عمليات التحقق".

وأفادت قناة "بي أف أم تي في" بأن "الشاب البالغ من العمر 19 عاما توفي بعد إطلاق النار عليه مرة واحدة على الأقل يوم الاثنين 7 أبريل في مدينة فولكس أون فيلين".

وأضافت: "وقعت الحادثة بعد الظهر، حوالي الساعة الثانية، وتم قتل الشاب بالرصاص، وعثرت الشرطة عليه مصابا بطلق ناري في الرأس، لكن رغم محاولة إنعاشه، تم إعلان وفاته في مكان الحادث".

وبحسب مصدر في الشرطة، فإن "فرضية القتل مرتبطة بالاتجار بالمخدرات"، موضحا أنه "قبل عام بقليل، تم تفكيك نقطة تجارة المخدرات والتي كانت تعتبر الأكبر في منطقة ليون الحضرية، ورحب وزير الداخلية في ذلك الوقت بهذه الخطوة".

وتم إغلاق مدرسة ابتدائية قريبة بعد الظهر كإجراء احترازي للسلامة، كما أكدت السلطات أن المنطقة المحيطة بالمدرسة والحي بأكمله ستخضع أيضا لتشديد أمني ابتداء من مساء اليوم وتستمر لعدة أسابيع.

هذا وفتحت النيابة العامة في مدينة ليون تحقيقا بتهمة "القتل" و"حمل السلاح". وتقوم إدارة مكافحة المخدرات بإجراء تحقيقات تهدف إلى تحديد "ظروف ودوافع الحادث" وكذلك تحديد الشخص أو الأشخاص المسؤولين عنها.

وعلقت رئيسة بلدية فولكس أون فيلين، هيلين جوفروا، قائلة: "هذا العنف ليس طبيعيا، ويجب ألا نعتاد عليه، كما يجب أن نبقى مصممين.. سيكون هناك تواجد مستمر للشرطة، هذه هي الطريقة الأفضل لمنع نقطة تجارة المخدرات من إعادة تأسيس نفسها".