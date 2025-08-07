أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، أمس الأربعاء، وفاة لاعب المنتخب الفلسطيني، سليمان العبيد، الملقب بـ”بيليه الكرة الفلسطينية”، إثر “مقتله أثناء انتظاره للمساعدات الإنسانية في جنوب قطاع غزة”.

وأوضح بيان الاتحاد الفلسطيني، أن العبيد انضم إلى 662 رياضيًا فلسطيني قتلوا منذ السابع من تشرين الاول.

بدأ اللاعب مشواره الرياضي مع نادي خدمات الشاطئ، ثم انتقل إلى نادي الأمعري في الضفة الغربية، حيث فاز بلقب أول دوري محترفين عام 2010، قبل أن يعود إلى غزة ويلتحق بصفوف نادي غزة الرياضي، حيث توج هدافًا للدوري في موسمي 2015-2016 و2016-2017، كما شارك أيضًا في 24 مباراة دولية مع المنتخب الفلسطيني.

وسجل العبيد أكثر من 100 هدف طوال مسيرته الكروية، ليكون بذلك من ألمع نجوم الكرة الفلسطينية، بحسب البيان.