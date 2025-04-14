المركزية – يترقب لبنان الرسمي والشعبي ومعه العديد من دول المنطقة ما ستؤول اليه المفاوضات الأميركية – الإيرانية حول الملف النووي الإيراني وما قد يتفرع منه من قضايا مشتركة، باعتبار لبنان واحدة من الساحات الاكثر ارتباطا وتأثرا والتي ستتلقى حتما ارتدادات نجاح تلك المفاوضات او فشلها .

وبمعزل عن المدى الذي قد تستغرقه مفاوضات الخصمين التي لا احد يقلل من صعوبتها كونها تجري بين طرفين تفصل بينهما فوارق كبيرة من التناقضات والخلافات فإن لبنان بوضعه الراهن محكوم بالاستعداد للتعامل مع كل الاحتمالات والتفرغ المسؤول لمراكمة عناصر التحصين الداخلي بتسريع الإجراءات الايلة الى تعزيز سلمه الأهلي واستقراره السياسي وانهاضه اصلاحيا واقتصاديا من دون اغفال العامل الإسرائيلي وما قد يبدر منه من محاولات ومفاجآت ومخاطر عدوانية محتملة في ظل تكرار تل ابيب الروايات عن إعادة بناء حزب الله قدراته العسكرية وانتاج الأسلحة والتلويح باعادة مهاجمة بيروت ومرافقها خصوصا المرفأ وان كان ذلك مدرجا في سياق الضغط على لبنان وارباكه داخليا وابقائه ساحة مستباحة لاعتداءاتها اليومية ولجره الى مفاوضات عبر لجان التفاوض الثلاث التي رفضها.

الوزير السابق فارس بويز يقول لـ "المركزية" في الموضوع من الباكر جدا الحديث عما ستؤول اليه المفاوضات الأميركية – الإيرانية التي تتطلب الكثير من الوقت للوصول الى بعض التفاهمات التي استبعدها خصوصا وان واشنطن لا ترمي لمنع طهران من صنع قنبلة نووية وحسب وانما تتطلع الى تحجيم نفوذها ودورها في المنطقة ككل من خلال تقليم اظافر اذرعها ودفعها الى التخلي عنها سواء كان في لبنان ام اليمن والعراق او أي دولة أخرى . ما يعني الغاء لدورها الإقليمي . وتاليا انسحابه على الدائرين في محورها سواء كان إيجابا ام سلبا ، بمعنى ان اذا نجحت المفاوضات او فشلت وتم استهداف ايران عسكريا سيصار الى الغاء كل الأحزاب والتنظيمات الدائرة في فلكها ومنها بالطبع حزب الله في لبنان الذي سيجد نفسه اما عرضة للاستهداف العسكري للقضاء عليه او تسليم سلاحه طوعا للدولة اللبنانية .

ويقول ردا على سؤال :ان لبنان بفعل تكوينه الداخلي المذهبي والطائفي والسياسي وارتباط مكوناته بالخارج منذ نشأته يستجلب كل مصائب العالم اليه وليس مشكلات المنطقة وحسب على ما نراه ونعاني منه . لذا من الضروري عودة الجميع الى الوطن وبناء مواطنة ضمن بوتقة واحدة موحدة تنهض بلبنان الغد .