المركزية - أشارت وزارة السياحة اللبنانية وبلدية جعيتا في بيان الى ان "بعد جهود مكثفة أوصلت إلى اتفاق بالتراضي بين وزارة السياحة اللبنانية وبلدية جعيتا يؤمّن عودة افتتاح المغارة للموسم السياحي، وبعدما باشرت البلدية بأعمال الصيانة والتجهيزات الشاملة في المرفق والتلفريك، تفتح مغارة جعيتا أبوابها لاستقبال الزوار ابتداء من 15 تموز الحالي،

وسوف يتم الافتتاح الرسمي برعاية فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون في 21 تموز، ممثلاً بوزيرة السياحة السيدة لورا الخازن لحود، ما يؤكد على أهمية هذه المغارة كمعلم سياحي وطني وكنز طبيعي.

ندعو وسائل الإعلام كافة للمشاركة في تغطية هذا الحدث المميز".

