خاص - "المركزية"

المركزية- استعاد معمل دير عمار لإنتاج الكهرباء نشاطه الطبيعي بعدما أفرغت الباخرة المحمّلة بـ30 ألف طن من الفيول أويل لزوم "كهرباء لبنان"، حمولتها أمس في المعمل المذكور، وذلك بعدما خضعت لفحوصات متكرّرة للتأكد من صحة مطابقتها للمواصفات المعمول بها في لبنان لتشغيل معامل الإنتاج.

مصادر في مؤسسة "كهرباء لبنان" تُفيد "المركزية" أن "معمل دير عمار عاد إلى إنتاجه الطبيعي فجر أمس بعدما تم إفراغ الحمولة طوال ساعات أول من أمس"، موضحة أن "ارتفاع موج البحر أدّى إلى تأخير تفريغ حمولة الباخرة."

أما عما يتم التداول به أن المخيّمات الفلسطينية لم تسدّد الفواتير المستحقة عليها لـ"مؤسسة كهرباء لبنان"، توضح المصادر أنه "لم يتم تركيب العدادات سوى في مخيّم واحد فقط، أما موضوع عدم تسديد الفواتير فسيُطرح على طاولة لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني في اجتماع يُخصَّص لهذه الغاية لم يُحدَّد موعده بعد.