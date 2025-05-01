May 1, 2025 4:47 PMClock
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معلومات صحافية عن زيارة مرتقبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت في 21 أيار

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