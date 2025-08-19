تلقى لبنان أمس دعم الإدارة الأميركية على خلفية قرار الحكومة حصرية السلاح والذهاب إلى تنفيذ القرار عبر خطة تعدها قيادة الجيش لعرضها على مجلس الوزراء في نهاية الشهر الجاري. ووصف الموفد الأميركي السفير توم براك بعد محادثات مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في حضور نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس والسفيرة الأميركية ليزا جونسون، قرار الحكومة في 5 و7 آب الجاري بـ”الإنجاز “. وقال: “أعتقد أننا في الأسابيع المقبلة سنرى تقدمًا في نواحٍ عدة”.

لقاء بعبدا “مريح”

وأشارت معلومات “نداء الوطن” الى أن جو لقاء بعبدا أمس، “كان هذه المرة أفضل من المرات السابقة، وكان حديث برّاك مع الرئيس عون مريحًا وهناك الكثير من التفهم للموقف اللبناني. وقد بدأ اللقاء بتهنئة برّاك الرئيس عون على إنجاز الحكومة قرار حصر السلاح. وأكد برّاك أن هذا الأمر يدل على وجود رجال دولة”.

بعدها أشار الرئيس عون إلى “أن لبنان فعل ما يتوجب عليه كمرحلة أولى ويبقى لاستمرار هذا المسار معرفة رأي الطرفَين الآخرَين المعنيين بالاتفاق، أي سوريا وإسرائيل، ويجب على إسرائيل التجاوب والقيام بخطوة إلى الأمام لتأمين تطبيق بنود الورقة ولو تدريجيًا”. وأكد الرئيس عون “العمل على تطبيق وقف إطلاق النار وعودة الهدوء إلى المنطقة، بينما إسرائيل تستمر باعتداءاتها وغاراتها وهذا لا يساعد على التقدم”. فأبدى برّاك رغبة واستعدادًا بمتابعة الموضوع مع إسرائيل لأنه عندما قابل رئيس الجمهورية لم يكن لديه جواب تل أبيب. وأشار إلى أنه ذاهب إلى إسرائيل وسيبلغ لبنان بالجواب الإسرائيلي.

أما بالنسبة إلى “اليونيفيل”، فقد أوضح عون في سياق الحديث سبب تمسك لبنان بـ “اليونيفيل” من دون تغيير في المهام والعدد فقال إن “الجيش سيستكمل انتشاره في الجنوب ووجود “اليونيفيل” ضروري إلى جانبه، كما أن وجود قوات من دول متعددة الجنسيات تمنح رعاية دولية للقرار 1701 الذي يريده لبنان والعالم، كذلك هناك حاجة إنسانية لـ “اليونيفيل” في الجنوب بعد تدمير الحرب المنشآت الصحية والمراكز الاجتماعية، وبالتالي ستتابع أورتاغوس الموضوع”.

الخارجية الأميركية وموقف برّاك

في السياق نفسه، شرحت مصادر مقربة من الخارجية الأميركية لـ “نداء الوطن” أن ما أشار إليه براك بالنسبة إلى خطوة إسرائيل التي تلاقي الخطوة اللبنانية بتنفيذ خطط نزع سلاح “حزب الله”، لن تحصل إلا بعد خطوات ملموسة في عملية استعادة سيطرة الدولة على أسلحتها. وأشارت المصادر إلى أن واشنطن تعرف تمامًا أن لبنان يقف عند مفترق طرق حساس، وأن الإدارة الأميركية منفتحة بإيجابية على قرارات الدولة اللبنانية وداعمة لها.

خيار “الحزب” هو السلاح أو الحرب الأهلية

ولاحقًا، أبلغت مصادر دبلوماسية “نداء الوطن” أن زيارة براك أمس هي “لتثمين الخطوة اللبنانية وحمل رسالة تطمين إلى البيئة الشيعية ولسائر اللبنانيين، أن لا خيار آخر غير النهج الذي انطلقت منه الحكومة اللبنانية”. لكن المصادر لفتت إلى “أن “حزب الله” ما زال يتمسك بخيار الحرب الأهلية في حال نفذ الجيش قرار الحكومة وأنه سينقسم في حال قرر التنفيذ. في المقابل تريد إسرائيل خطوات ملموسة، فهي تعتبر قرار الحكومة سياسي وجيد على أن يذهب في اتجاه التنفيذ”.

وتخوفت المصادر “من الّا يستفيد لبنان من القرار الحكومي لفك عزلته فتستمر المواجهة بين إسرائيل و”حزب الله”، إلا إذا أقدمت الحكومة على خطوات عملية.

بري وسلام وقائد الجيش

وشملت جولة برّاك وأورتاغوس رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي سأل الموفد الأميركي عن الالتزام الإسرائيلي باتفاق وقف إطلاق النار وانسحابها من الأراضي اللبنانية إلى الحدود المعترف بها دوليًا، مؤكدًا “أن ذلك هو مدخل الاستقرار في لبنان وفرصة للبدء في ورشة إعادة الإعمار تمهيدًا لعودة الأهالي إلى بلداتهم، بالإضافة إلى تأمين مقومات الدعم للجيش اللبناني”.

بدوره، قال براك بعد اللقاء: “لقائي مع الرئيس بري كان مع شخصية حاذقة لديه تاريخ مذهل ونحن نتحرك في الاتجاه الصحيح”.

ثم زار الموفدان الأميركيان رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الذي أكّد أنّ “القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء إنما انطلقت من المصلحة الوطنية العليا”، مشدّدًا على “وجوب قيام الجانب الأميركي بمسؤوليته في الضغط على إسرائيل لوقف الأعمال العدائية، والانسحاب من النقاط الخمس، والإفراج عن الأسرى”.

ولاحقًا، أعلن الرئيس سلام من طرابلس في احتفال لمناسبة بدء عمل المجلس الجديد لإدارة معرض رشيد كرامي الدولي أنه “انطلاقًا من التزامنا الصريح، اتخذت الحكومة قرارها الصريح ببسط سيطرتها على كل شبر من أرض لبنان، فطرابلس وكل الشمال، بل الأصح فإن كل لبنان، لن ينهض إلا تحت راية واحدة وجيش واحد”.

وفي اليرزة، استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل السفير برّاك، بحضور أورتاغوس والسفيرة جونسون مع وفد مرافق، وتناول البحث الأوضاع العامة والتطورات في لبنان والمنطقة.

براك في إسرائيل

وكشفت مصادر سياسية مطلعة أن برّاك توجه بعد مغادرته بيروت إلى إسرائيل. وقال مصدر سياسي إسرائيلي لقناة “العربية”، ردًا على برّاك: “لا نية لإسرائيل في الاحتفاظ بالأراضي اللبنانية”. أضاف: “إسرائيل ستقوم بدورها عندما يتخذ لبنان خطوات فعلية”. وقال: “الانسحاب من النقاط الخمس سيتم بموجب آلية منسقة مع لجنة اتفاق وقف النار”.

“حزب الله” يواصل حملة السلاح

وصدر أمس عن “حزب الله” موقفان يمثلان امتدادًا للمواقف التي سبق للأمين العام لـ “الحزب” الشيخ نعيم قاسم أن أعلنها في 15 آب الجاري. وجاء الموقف الأول من نائب رئيس المجلس السياسي محمود قماطي الذي دعا الحكومة إلى “التراجع عن قرارها الفتنوي التفجيري “.

أما الموقف الثاني فأعلنه عضو المجلس السياسي لـ “الحزب” غالب أبو زينب وجاء فيه أن “قرار الحكومة اللبنانية بحصرية السلاح مجحف وظالم بحق لبنان، وغير ميثاقي”.

جعجع : تجاوب “الحزب” لتجنب اللجوء إلى القوة

في المقابل، قال رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في حديث خاص لقناة “العربية” إنه “مع ترتيب الأمور بالطرق السلمية حيث يمكن، ولكن إذا لم تنجح هذه الطرق، على الدولة أن تتصرف كما تتصرف أي دولة في العالم. أضاف أحيانًا تُضطر الدولة إلى استخدام القوة، وأتمنى ألّا نصل إلى هذه المرحلة، كما أتمنى أن يتجاوب حزب الله كما يجب”.

بدء التحضير للتمديد لـ “اليونيفيل”

في نيويورك، عقد أمس مجلس الأمن الدولي، جلسة مخصصة لـ “اليونيفيل” في نيويورك، وذلك قبل التصويت النهائي الأسبوع المقبل. وأشارت المصادر الرسمية إلى أن “فرنسا تحاول الإبقاء على وجود القوات الدولية جنوب لبنان ليس فقط لعام واحد، كما تريد واشنطن، وأيضاً من دون إدخال أي تعديلات على عملها، وهو ما يرغب به لبنان”.

وفيما تعكس الأوساط السياسية والإعلامية في باريس ارتياحًا حذرًا للأجواء الإيجابية التي رافقت زيارة براك – أورتاغوس، اعتبر المكتب الإعلامي للناطق باسم الخارجية عبر “نداء الوطن” أن تجديد ولاية “اليونيفيل” يُعدّ أمرًا مهمًا لأمن لبنان، وإسرائيل، والمنطقة. وكشف في معرض رده أن فرنسا بصفتها صاحبة القلم في مجلس الأمن، تجري مشاورات وثيقة مع شركائها والأطراف المعنيين لتحقيق هذا الهدف. وقد بدأت المفاوضات الأسبوع الماضي في نيويورك.

وفي هذا السياق، أجرى وزير الخارجية جان نويل بارو محادثة هاتفية مع نظيره الأميركي ماركو روبيو. وفي إطار استكمال وضع اللمسات الأخيرة على النص وتأمين تبنيه في مجلس الأمن فإن المفاوضات مستمرة مع أعضاء هذا المجلس كما جاء في رد مكتب الناطق باسم الخارجية عبر “نداء الوطن”.

وفيما لم تستبعد مصادر مطلعة أن يمر توم براك برفقة مورغان أورتاغوس بباريس، لإطلاع المسؤولين الفرنسيين على نتيجة مهمته وعلى مساعي التجديد لـ “اليونيفيل”، أوضح مكتب الناطق باسم الخارجية لـ “نداء الوطن” أن المبعوث الشخصي لرئيس الجمهورية جان -إيف لودريان يقوم بزيارات منتظمة إلى لبنان في إطار مهمته الحميدة. ومن المرجّح جدًا أن يتوجّه إلى بيروت خلال الفترة المقبلة، لمواصلة العمل مع السلطات اللبنانية والجهات السياسية حول الإصلاحات، وإعادة الإعمار، وبشكل عام لدعم جهود الحكومة اللبنانية في سبيل تعزيز سيادة الدولة اللبنانية.

المصدر: نداء الوطن