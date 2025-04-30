Apr 30, 2025 8:54 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مصدر دبلوماسي لبناني: تعيين الجنرال الأميركي مايكل جي ليني رئيسا للجنة مراقبة وقف النار

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o