Apr 4, 2025 2:47 PMClock
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مصادر وزارية لـmtv: سنُطالب بتأجيل البحث ببند مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف لأنّه لم يتم إعطاؤنا الوقت الكافي لدراسته

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