Apr 2, 2025 10:03 PMClock
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سكاي نيوز عربية: مركز البحوث المستهدف في القصف الإسرائيلي على مساكن برزة كان يستخدمه حزب الله لتطوير صواريخ أرض أرض متوسطة المدى

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