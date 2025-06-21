قبل أن يتقدّم “حزب الله” على خطّ إسناد غزة، وقبل أن يبدأ عقد “المحور” بالتفكك حبّة حبّة، كانت عين التينة أشبه بمحجّ دائم للمبعوث الأميركي السابق آموس هوكستين.

مرّات ومرّات، بدت واشنطن وكأنها سلّمت بأن ثنائية “أمل” – “حزب الله” هي حجر الزاوية في البيت اللبناني، فيما الودّ الفاقع الذي أبداه كبير المفاوضين الأميركيين تجاه نبيه بري، أغرى كثيرين بالاعتقاد أن الشيعية السياسية قد كُتب لها أن تحكم لبنان لقرنٍ مقبل. لكن، ما إن لمحت واشنطن إشارات تجاوزٍ للدور، حتى تبدّل المزاج. سُحب “الصديق الظرفي” بهدوء من دائرة الضوء، وصعد إلى الخشبة بطل آخر.

وفي الوقت المستقطع، تتصاعد المخاوف من انزلاق “حزب الله” إلى جبهة إسناد. التصريحات المتفجّرة التي تخرج من الضاحية الجنوبية، وتُلاقيها نبرات عالية من طهران، توحي بأنّ الحرب قد تطرق أبواب لبنان في أيّ لحظة. ما يفتح الباب أمام سؤال بديهي: هل يملك لبنان الرسمي ضمانات فعلية من “حزب الله”؟

مصادر حكومية توضح لـ “نداء الوطن” أنّه مع اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران، نُقلت رسالة عبر الجيش اللبناني إلى “حزب الله”، تحذّره من مغبّة الانخراط في أي مواجهة خارج قرار الدولة. وتُضيف المصادر: “المؤشّرات الآتية من “الحزب” حتى اللحظة، تدل على أنه ليس في وارد التورط”.

لكن ماذا عن تصريح الأمين العام لـ “حزب الله” الشيخ نعيم قاسم، الذي قال بوضوح: سنتصرّف بما نراه مناسباً في مواجهة العدوان الأميركي – الإسرائيلي على إيران؟

المصادر الحكومية تُهوِّن من وطأة التصريح، معتبرة أن كلام قاسم لا يمكن أن يكون مختلفاً في العلن، لكنه لا يعني بالضرورة قراراً بالتحرّك، وتضيف: “ما بيقدر يقول غير هيك”.

ما تقوله مصادر السرايا، يتقاطع مع ما يقوله مصدر بارز. يخبر المصدر أنّه مع بدايات التصعيد ضدّ إيران، وصلت إلى “حزب الله” رسالة إسرائيلية، محمولة على جناح الحمام الأميركي الزاجل، تحذّر من مغبّة الانخراط في جبهة إسنادٍ جديدة. “الحزب”، بحسب المصدر، لم يغلق الباب، بل ردّ على الطلب بطلب ضمانة من إسرائيل بالكفّ عن خرق اتفاق الهدنة، في مقابل ضمانة بعدم التدخّل. عندما وصل الجواب إلى الوسيط الأميركي تساءل بدهشة: وهل يملك “حزب الله” فعلاً القدرة على التدخّل؟ فعاجله حامل الجواب: لماذا إذاً تسأل عن ضمانات؟

وهنا السؤال الذي يُطرح: إذا كانت واشنطن مقتنعة بأن “حزب الله” لا يملك من الإسناد إلاّ ما يُقال، لا ما يُفعل، فلماذا أرسلت المبعوث الأميركي توم براك إلى بيروت؟

تجيب المصادر الحكومية، أنّ زيارة براك إلى بيروت كانت مقرّرة قبل بدء الحرب بين إسرائيل وإيران، وهي لا تُقرأ من بوابة التخوّف الأميركي أو الإسرائيلي من دخول “حزب الله” على خطّ إسناد إيران، بل من زاوية أكثر هدوءاً. فالمسألة ليست جبهات وإسناد، بقدر ما هي فراغ في إدارة الملفّ اللبناني، دفع واشنطن إلى إعادة الإمساك بالخيوط المتروكة، ألا وهي حصر السلاح بيد الدولة وترسيم الحدود البرية. وإن كان برّاك لم يغفل احتمال دخول “حزب الله” على الخطّ بين إسرائيل وإيران، بحيث مرّر رسالة حول ضرورة تحييد لبنان.

نورما أبو زيد - "نداء الوطن"