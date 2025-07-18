المركزية- في إطار التحضيرات لكأس آسيا في كرة السلة، يشهد لبنان ابتداء من الثلثاء المقبل وحتى الأحد دورة ودية ينقل مجرياتها تلفزيون لبنان.

ويسعى منتخب لبنان لإثبات قدرته على المنافسة بكل جدارة وقوة، وقد بدأت التدريبات الحثيثة للاعبين في مجمع نهاد نوفل في الزوق الذي سيستضيف كأس بيروت الودية والتي سيشارك فيها منتخب الارز الى جانب كل من مصر، الاردن، إيران وسوريا.

وقد استدعي الى المنتخب كل من علي مزهر، جاد خليل، مارك خويري، مارك خوري، سيرجيو درويش، امير سعود، يوسف خياط، عمر جمال الدين، جهاد الخطيب، كارل زماطا، علي منصور، هايك وجيرار حديديان. اما المدرب الذي سيقود لبنان الى كأس آسيا، فهو الصربي ميودراغ بيريستش، علماً أن مدير المنتخب الوطني مارون جبرايل كان نفى اي معلومات عن التعاقد مع احمد فران ليكون مدرب المنتخب. أما المجنس الأميركي في المنتخب البديل عن عمري سبيلمان، فهو ديدريك لاوسون الذي وصل الى بيروت قبل ايام والتحق مباشرة بالتمارين.

ويذكر ان بطولة آسيا ستنطلق في جدة في السعودية في ٥ آب المقبل، وقد وقع منتخب لبنان في مجموعة الموت الى جانب كل من قطر، استراليا وكوريا الجنوبية، الا ان المنتخب سيقاتل حتى النهاية ليثبت انه قادر على أن يكون من بين الأوائل في القارة الآسيوية على صعيد كرة السلة.