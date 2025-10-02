المركزية- يمضي نادي الحكمة في مشواره في بطولة الأندية العربية في دبي، ويواجه نادي السيب من سلطنة عمان عند الساعة 7h من مساء اليوم.

ويستعد الحكمة لخوض مبارياته في دوري ال16 من بطولة الأندية العربية امام النادي العماني بعد انتهاء مرحلة المجموعات، والتي تمكن النادي الأخضر فيها من الفوز بمباراتين من أصل ثلاث على الاقل، اذ فاز على كل من نادي الوحدة السوري والبشائر العماني، وخسر بشكل مفاجئ في اللقاء الافتتاحي امام نادي الريان القطري. وسيحاول النادي تحسين صورته في الادوار المقبلة من البطولة كي يتمكن من الفوز بهذه الدورة بنسختها ال37. ويذكر ان آخر مشاركة للحكمة في هذه البطولة كانت عام 2016 في تونس، ومنذ ذلك الحين غاب الأخضر عن هذه الدورة نظراً للمشاكل الادارية والمادية التي رافقت النادي طيلة هذه السنوات.

وبالأمس وفي البطولة نفسها، فاز نادي الأنطونية بعبدا على نادي حمص الفداء السوري بنتيجة 98-97 حيث ظلت النتيجة متقاربة حتى آخر لحظات اللقاء.

وبالإنتقال الى دورة ابو ظبي الدولية الودية والتي يشارك فيها ناديان من لبنان هما الرياضي والماريست الشانفيل، يواجه اليوم الرياضي بطل الامارات نادي الشارقة عند الساعة 5h45، علماً أن الرياضي كان فاز بالأمس على نادي تي ان تي من الفليبين بنتيجة 94-53 في مباراة سهلة للنادي الأصفر.

وتمكن ايضاً نادي الماريست من الفوز في مباراة صعبة امام بطل كازاخستان نادي أستانا بنتيجة 90-87.