خاص

المركزية - تؤكد مصادر سياسية بيروتية لـ"المركزية" ان مساعي بُذلت على مدى ثلاثة اسابيع اثمرت توافقا بين مختلف الاطياف السياسية في العاصمة بيروت، القوات اللبنانية، التيار الوطني الحر ،الكتائب ، المستقلين ، الجماعة الاسلامية ،الاحباش والحزب التقدمي الاشتراكي على ضرورة المحافظة على وحدة العاصمة في الانتخابات البلدية على قاعدة المناصفة واللوائح المقفلة مع بعض التعديل في صلاحيات محافظ بيروت لاعادة المهل الزمنية، اي امام المحافظ مهلة شهر لتنفيذ قرارات المجلس البلدي وفي حال عدم تنفيذها يتدخل وزير الداخلية لاجراء المقتضى.

واشارت الى ان الاتفاق تُرجِم ضمن مشروع قانون معجل مكرر حظي بموافقة كل الاطياف السياسية في العاصمة، من منطلق الحرص على وحدتها، وقد بدأ النواب بالتوقيع عليه ،كاشفة ان من وقع حتى الساعة،هم النواب:عن الكتائب نديم الجميل، عن التيار الوطني الحر نقولا صحناوي، عن النواب المستقلين في العاصمة فؤاد مخزومي، ويتوقع ان يوقع النائب عن حزب القوات اللبنانية غسان حاصباني صباح غد الاثنين، في انتظار اجابات سترد من عماد الحوت عن الجماعة وفيصل الصايغ عن "الاشتراكي" .

وافادت المصادر ان مع تأمين تواقيع النواب الاربعة سيسجل المشروع في امانة سر مجلس النواب ليصار الى طرحه على جدول اعمال جلسة اللجان المشتركة يوم الاربعاء المقبل. علما ان اتصالات تجري على اعلى المستويات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لتمرير مشروع القانون في الجلسة واقراره قبل اجراء الانتخابات البلدية.

نص المشروع: وحصلت "المركزية" على نص مشروع القانون للاطلاع عليه الضغط على PDF