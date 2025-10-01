المركزية- مع انطلاقة عمله في المديرية العامة للطيران المدني، يحمل مدير عام الطيران المدني في مطار بيروت الدولي المعيَّن حديثاً أمين جابر، آمالاً كبيرة لتطوير المطار وتحديثه وهدفاً يصبو إلى تحقيقه في حال سمحت له الظروف السياسية والأمنية بذلك...

فهو يتوقّع ما أن انتهى موسم السياحة والاصطياف، "تحطيم الرقم القياسي الذي وصلت إليه حركة المطار عام 2019، إذا حافظت الأوضاع السياسية على استقرارها وبقي الوضع الأمني ضمن الضوابط المحددة".

انتظاراً لموسم الاصطياف المقبل، يدخل في توقعات جابر "ارتفاع عدد المسافرين، ذهاباً وإياباً، عبر المطار اعتباراً من مطلع كانون الأول المقبل وحتى رأس السنة، وهي فترة الذروة في موسم الشتاء"، مشيراً إلى "زيادة 10% في حركة المسافرين كل سنة عن العام السابق".

ويقول لـ"المركزية": دخلنا في موسم الخريف والشتاء حيث تتراجع حركة مطار بيروت بعدما غادر لبنان جميع الوافدين من سياح ومغتربين فور انتهاء موسم الاصطياف. وبالتالي عادت حركة المطار إلى طبيعتها في الوقت الراهن، وتسجّل حالياً معدّل 10 آلاف مغادر مقابل و10 آلاف وافد بما يوازي 20 ألف شخص يومياً. في حين سجّلت في شهر آب الفائت الذي يُعَد شهر الذروة في موسم السياحة والاصطياف، مليون مسافر ذهاباً وإياباً، توزّعوا على 32 ألف يومياً بزيادة لافتة عن العام 2024 و2023 بعدما سجّلت عام 2019 حوالي 35 ألف مسافر.

صفر مشاكل...ومشاريع مقبلة

وعن تقييمه لجهوزية البنى التحتية في المطار خلال موسم الذروة في شهرَي تموز وآب الفائتين، يذكّر "بالإجراءات الإضافية التي اتخذتها المديرية العامة للطيران المدني ورئاسة المطار، تحوّطاً لقدوم أعداد كبيرة من الوافدين... لذلك لم نلاحظ هذا العام ازدحاماً كبيراً عند الاستقبال أو المغادرة. فهذه الإجراءات سهّلت الأمور على رغم أن مساحة قاعات المطار بقيت على حالها، إنما الإجراءات اللوجستية ساعدت في التخفيف من الازدحام الذي كان يشهده في السابق...".

حتى أنه غابت هذا العام مشكلة الانقطاع المفاجئ في التيار الكهربائي في مطار بيروت وتوقف المكيّفات الهوائية وغيرها، جابر يعزو الأمر إلى "تشغيل مولّد كهربائي ثانٍ خاص بالمطار إلى جانب المولّد الرئيسي، وتفادينا بالتالي حصول هذه المشكلة لكون مطار بيروت كغيره من المرافق والمؤسسات العامة وغيرها يتأثّر مباشرة بانقطاع التيار الكهربائي في البلاد بشكل عام".

..."نتوجّه شيئاً فشيئاً إلى إجراء تحسينات إضافية" يقول جابر، "أبرزها مشروع توسعة قاعة الاستقبال في العام المقبل إن شاء الله، إلى جانب مراحل عديدة متتالية من التطوير والتحسين".

ويأمل في الختام، أن "يبقى الوضع السياسي والأمني مستقراً كي نستطيع تحقيق مشاريع التطوير في مطار بيروت الدولي ويستمر في التقدّم والحداثة في المراحل المقبلة".