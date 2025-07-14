Jul 14, 2025 11:38 AMClock
رياضة
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مشاركة أولى دولية للسائق اللبناني شربل شبلي

أعلن السائق اللبناني شربل شبلي عن مشاركته الدولية الأولى في رالي باغنول لي بان – فرنسا يومي ١٨ و ١٩ تموز ضمن كأس فرنسا للراليات على متن سيارة رينو كليو Rally5 من تحضير فريق Chazel الفرنسي إلى جانب الملاح اللبناني كريم أبو إلياس وتحت إشراف المدير رؤوف منعم. وتهدف مشاركة شبلي إلى إكتساب الخبرة والوصول إلى خط النهاية.
 

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