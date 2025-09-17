المركزية - التقى وزير الإعلام بول مرقص، في مكتبه في الوزارة، الأمين العام لملتقى الاعلام العربي ماضي الخميس والناقد الفني جمال فياض، ذلك في إطار التحضير لفعاليات "الدورة الحادية والعشرين لملتقى الإعلام العربي"،التي ستعقد للمرة الاولى في بيروت، برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ومشاركة وزراء إعلام وفاعليات إعلامية لبنانية وعربية.



وقال الخميس، إثر اللقاء :"عقدنا الاجتماع التحضيري استعدادا لانطلاق فعاليات الملتقى الاعلامي العربي في دورته الاستثنائية ال 21 التي ستقام في بيروت يومي 29 و 30 من شهر تشرين الأول المقبل، تحت عنوان "الاعلام والتنمية شركاء الحاضر وتحالف المستقبل"، تحت رعاية كريمة من فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون".



وأشار الخميس الى "إن اجتماع اليوم جمع إضافة الى الوزير مرقص، أعضاء اللجنة المنظمة وشخصيات إعلامية وعددا من الأشخاص الذين يمكن ان يشاركوا ويكون لهم دور فاعل في فعاليات هذا الملتقى".

وأمل الخميس "ان يحقق الملتقى، الأغراض التنموية والاعلامية"، لافتا الى "ان عنوان بيروت تحتضن الملتقى العربي"، هو عنوان مهم ويحمل الكثير من المعاني الأساسية لنا كإعلاميين وكل من يتمنى ان يشارك معنا".



وإذ أكد الخميس "ان الدعوة قائمة لمن يرغب في التسجيل، شكر الوسائل الإعلامية على الاهتمام "اذ لاحظنا اهتماما اعلاميا غير مسبوق وهو أمر ليس بغريب على لبنان، بلد الاعلام والثقافة والفكر والحضارة. وأيضا هذا الملتقى من الإعلاميين وإليهم، وكل دعم يقدمونه وكل فكرة او مشاركة يعتبر نجاحا له".

وتمنى "أن يكون هناك دور فاعل للشباب، لا سيما من طالبات وطلاب الاعلام من الكليات اللبنانية"، مؤكدا "ان الملتقى سيكون نقلة نوعية في فعالياته ومسار الاعلام وستكون بيروت منصة دائمة لانطلاق الكثير من المبادرات الإعلامية المهمة".

زيدان: ثم استقبل الوزير مرقص رئيس المجلس البلدي لبيروت إبراهيم زيدان وبحث معه شؤونا عامة وامورا تتعلق بمدينة بيروت.



وأشار زيدان بعد اللقاء الى "ان لقاء آخر سيعقد مع وزير الاعلام في خلال الأسبوعين المقبلين، للإعلان عن تعاون بين وزارة الإعلام وبلدية بيروت"، معتبرا "ان هذا الموضوع سيسعد أهل العاصمة، وسيكون أمرا إرشاديا وثقافيا وإعلاميا لبيروت".

نقابة مصممي الغرافيك: والتقى الوزير مرقص وفدا من "نقابة مصممي الغرافيك" برئاسة النقيب باتريك ناكوزي وعضوية أرنست بعقليني وزياد القسيس. وتم البحث في التعديلات التي طالبت بها النقابة على قانون الإعلام الجديد".

ودعا الوفد الوزير مرقص لرعاية (البرانش) الذي تعتزم النقابة تنظيمه خلال شهر كانون الأول المقبل تكريما للإعلام اللبناني.

إثر اللقاء تحدث ناكوزي وقال: "بحثنا مع وزير الاعلام أمورا تخص النقابة والمشاريع التي نقوم بالتحضير لها حتى نهاية العام، ودعيناه لرعاية "البرانش" الذي ستقيمه النقابة تكريما للاعلام والاعلاميين، والذي سيكون في شهر كانون الاول المقبل".

أضاف:" كما تطرقنا الى قانون الاعلام، حيث ان وجودنا مهم في قلب هذا القانون، الذي لا يكتمل، الا من خلال وجود نقابتنا ونحن اصحاب الاختصاص. وقد وعد الوزير مرقص بإيصال هذه المقترحات الى لجنة الادارة والعدل دون تبنّيها بالضرورة لعدم تأخير صدور القانون أو عرقلته".

وختم :"بحثنا في المساعدة المالية التي تتقاضاها النقابة، حيث سيتم متابعتها ومراجعتها مع المختصين في هذا المجال".

ومن زوار الوزير مرقص: رجل الأعمال سامر كبارة الذي أثنى على الجهود التي يبذلها الوزير مرقص وما تقوم به وزارة الإعلام".

وشكر كبارة الوزير مرقص على استضافته المؤتمر الاعلامي الذي سيعقد الشهر المقبل في بيروت". وقال : "نحن نقف الى جانبه ونقدم له المساعدة التي يطلبها من أجل إنجاح هذا المؤتمر".

أضاف:"كما تحدثنا في الدور المهم الذي يضطلع به الاعلام في محاربة الفساد والإضاءة على كل الامور المهمة في لبنان، لا سيما محاربة الصفحات والمواقع الاكترونية غير المرخصة وضرورة مراقبتها وتشريعها وترخيصها كي يصل الخبر بدقة الى المواطن".

وختم كبارة: كما اتفقنا على لقاء قريب في الشمال للتعرف على طرابلس وكل الإعلاميين فيها".