المركزية- أعلنت ادارة واستثمار مرفأ بيروت في بيان، أنه "في إطار التعاون القائم بين إدارة واستثمار مرفأ بيروت ومحطة الحاويات CMA Beirut Terminal، تم إنجاز خطوة نوعية جديدة تمثلت بحصول المحطة على شهادة الامتثال للمدونة الدولية لأمن السفن والمرافئ البحرية (ISPS)، بعد استيفاء جميع متطلباتها بنجاح ونيل الموافقات الرسمية من الجهات المختصة".

وأضافت: يأتي هذا الإنجاز ليجسد التزام الطرفين بتطبيق أعلى المعايير الدولية في مجال أمن المرافئ، ويعزز موقع مرفأ بيروت كمرفأ محوري يتمتع بالكفاءة والموثوقية في المنطقة.

وأكدت أن "هذا الاعتماد الدولي يشكل محطة أساسية في مسار تطوير المرفأ ورفع مستوى أدائه الأمني والتشغيلي، بما يتماشى مع متطلبات السلامة والاستدامة في قطاع النقل البحري العالمي".