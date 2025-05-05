المركزية- وقت ينشغل العالم بخطة اسرائيل في غزة وردها على صاروخ الحوثي رصداً لما سيخلفّان من تداعيات على الاقليم، يبقى لبنان تحت تأثير عرسه الديموقراطي الانتخابي بنجاحاته لوجستيا وامنيا، على رغم تحديات جسام راهن البعض على انها ستعرقل الاستحقاق، فسقط الرهان ونجحت الانتخابات.

مرحلة انتخابية اولى سلسة وناجحة بكل المقاييس شكلت انجازاً مهما في سجل العهد الناشئ، مع الاقرار بانجاز جبّار لوزارة الداخلية مقابل رفع قبعة للأجهزة العسكرية والامنية التي تولت ضبطت الارض فلم تُسجل "ضربة كف"، على امل ان ينسحب الهدوء والرقي في التعاطي الانتخابي على المراحل الثلاث المتبقية في 11 و18 و24 ايار الجاري، للاحتفال آنذاك بالعرس الوطني الحقيقي.

ولا تقتصر الانجازات على الاستحقاق البلدي فحسب، بل تمتد امنيا ايضا مع تسلم مديرية المخابرات في الجيش من حركة حماس فلسطيني ثان متورط في اطلاق الصواريخ من الجنوب نحو اسرائيل، ما يؤكد اقران قول المجلس الاعلى للدفاع بالفعل وتثبيت هيبة الدولة وفاعلية قرارها الذي استهدف ايضا وايضا اليوم مصنع حبوب كبتاغون داهمته وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات عند الحدود اللبنانية السورية في منطقة حرف السماقة – الهرمل.

عون يهنئ: غداة اليوم الانتخابي البلدي الناجح، بقيت نتائج النهار وما افرزته الصناديق في الواجهة. في السياق، هنأ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الفائزين في الانتخابات البلدية والاختيارية، مثنيا على انجاز المرحلة الأولى منها التي انطلقت بالامس في محافظة جبل لبنان في اجواء من الديموقراطية والشفافية، وعكست من خلال اقدام المواطنين على المشاركة الفاعلة فيها اصرارهم على ايصال اصواتهم وايمانهم العميق بأهمية العمل البلدي ودوره الاساسي في تعزيز التنمية المحلية. وشدد الرئيس عون أمام زواره الذين التقاهم في قصر بعبدا قبل الظهر، على ان هذه الانتخابات تؤكد ان لبنان يخطو على مسار النهوض والتعافي، رغم كل الازمات والتحديات التي مر بها. كما نوه بالجهود التي بذلتها وزارة الداخلية والقوى الامنية في سبيل اتمام هذا الاستحقاق والمحافظة على حسن سير العملية الانتخابية. وتوجه رئيس الجمهورية بالشكر الى جميع من ساهم في انجاح هذه المرحلة، والوسائل الإعلامية التي واكبتها في كافة الاقضية منذ الصباح الباكر وحتى ما بعد صدور النتائج. ورأى الرئيس عون ان المسؤولية تبدأ بعد الانتخابات، وأن خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم هي الهدف الأساسي من العمل البلدي والاختياري، مؤكدا ان رغم التنافس فيها، فانها تبقى مناسبة لتعزيز الوحدة والتضامن بين أبناء الوطن، معولاً على استكمال مراحلها اللاحقة بالزخم والمناقبية اللتين اتسمت بهما المرحلة الاولى.

الحجار: من جهته، عقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار مؤتمرًا صحافيًا تناول فيه الإنتخابات البلدية والإختيارية في محافظة جبل لبنان، شاكرا كل من ساهم بإنجاحها، لافتًا إلى "الجهد الكبير الذي وُضع من أصغر موظّف لأكبر موظّف"، مؤكدًا أنّه سيتابع العمليات الانتخابية في الأسابيع المقبلة". وقال: "قد أشرفتُ على النتائج بشكل مباشر مع جميع المعنيين، حيث تصدر النتائج عن لجان القيد، وتُسلَّم إلى القائمقام والمحافظ، كما طلبتُ منهم رفعها إلى وزارة الداخلية لأشرف عليها بنفسي، وذلك للتأكد من عدم وجود أي خطأ ولضمان أن تكون النتائج دقيقة ومؤكدة". أضاف "كما وضعنا برنامجًا على الحاسوب للتدقيق في النتائج قبل إعلانها بشكل نهائي عبر موقع وزارة الداخلية". وأشار إلى أنّ "وزارة الداخلية ستقوم بعملية تدقيق شاملة لكلّ الأسبوع الانتخابي لتدارك الثغرات والمشاكل اللوجستيّة التي حصلت وتلافيها في الأيّام الانتخابية المقبلة. وقال: "ستصدر النتائج تباعًا خلال الساعات القليلة المقبلة، وقد اتخذنا القرار النهائي بإجراء الانتخابات في موعدها، رغم التحفظات وقلة الإيمان بإمكانية تحقق ذلك، ونجاح هذه الإنتخابات يعود إلى جهود الدولة وموظفيها، ووسائل الإعلام، ووعي المواطنين ومحبتهم لوطنهم وإيمانهم بإعادة تفعيل العمل الإنمائي في بلداتهم". وأضاف: "ممّا لا شكّ فيه أنّ انطلاق العهد الجديد وتشكيل الحكومة انعكسا إيجابًا على كلّ البلد". هذا وتسلم وزير الداخلية نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان من المحافظ محمد مكاوي، حيث قال "سيتم التدقيق بها ثم تعلن بصورة رسمية".

مرحلة جديدة: تعليقا على النتائج، وبينما يعقد رئيس التيار النائب جبران باسيل عصرا مؤتمرا صحافيا لهذه الغاية، صدر عن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، بيان قال فيه "أتوجه إلى الرفيقات والرفاق في أقضية ومدن وبلدات جبل لبنان كلها، كما إلى جميع المواطنين الذين شاركوا في الدورة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية، بالتحيّة لما أبدوه من اندفاع وتصميم وإرادة من أجل إحداث تغيير واسع وكبير في المجالس البلدية في هذه الاقضية والمدن والبلدات. إن التغيير الذي حصل، خصوصًا في البلدات الكبرى، له مؤشر واضح يؤكد أن الناس، بانتماءاتها السياسية كافة، لم تعد ترضى بأي فساد أو سوء إدارة على المستويات كلها. إن ما حصل أمس، في الانتخابات البلدية والاختيارية في جبل لبنان كله يبشٍّر بالخير، ويؤكد أن لبنان انتقل الى مرحلة جديدة بعدما نفض عنه جلدًا قديمًا أثخن جسده بالجراح على مدى ثلاثين سنة مضت. وطبعا بانتظار الجولات الأخرى في سائر المحافظات اللبنانية التي لن تكون أقل اشراقًا وتغييرًا عن الواقع الجديد في جبل لبنان".

حصر السلاح: أمنيا، استقبل الرئيس عون الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري حيث تم عرض العلاقات اللبنانية-العراقية وضرورة تفعيلها على المستويات كافة. وبعد اللقاء، قال الضاري "ما نريد ان نشدد عليه ونثمِّنه عاليا هو موقف فخامة الرئيس بموضوع حصر السلاح بيد الدولة. ونعتقد ان هذا الأمر هو الصحيح، لأن منظومة الدول لا تبنى الا على قرار سياسي واحد وقرار امني واحد. اما تعدد منظومة القرار الأمني فسيربك الدول. وهذا أيضا ما نحتاجه في العراق: ان يكون هناك قرار امني واحد، ومنظومة امنية واحدة، وجيش واحد، وقوة داخلية واحدة، وان يُحصَر السلاح بيد الدولة. وهذا الأمر يعزز من ثقة المواطن بالدول ومرجعياتها".

فلسطيني ثان: ليس بعيدا، صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي: إلحاقًا بالبيان السابق المتعلق بتسلُّم مديرية المخابرات من حركة حماس فلسطينيًّا مشتبهًا بتورطه في عمليتَي إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخَي22 و 28 /3 /2025، واستكمالًا لملاحقة بقية المتورطين في هاتين العمليتين بناء على توصية المجلس الأعلى للدفاع وقرار الحكومة اللبنانية، تسلمت مديرية المخابرات من حركة حماس الفلسطيني (ي.ب). بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.

بلاسخارت: من جانبه، وبينما شن الجيش الاسرائيلي 3 غارات على عيترون من دون اصابات، استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هنيس – بلاسخارت وتم التباحث بالوضع في جنوب لبنان، وبالمساعي القائمة لدفع اسرائيل الى احترام تعهداتها بموجب اعلان وقف الأعمال العدائية، ووقف اعتداءاتها وانهاء احتلالها لأراضٍ لبنانية، وقد وضعت بلاسخارت الوزير رجّي في أجواء زيارتها الى اسرائيل وما أسفرت عنه في هذا الصدد.كما بحث الوزير رجّي مع بلاسخارت في التعاون القائم والمستمر بين لبنان وقوات اليونيفيل، وأهمية تمكين القوات الدولية من أداء مهامها في الجنوب وفق الولاية المحددة لها، والمرتقب تمديدها في آب المقبل.

كبتاغون: امنيا ايضا، اعلنت قيادة الجيش ان "ضمن إطار مكافحة تصنيع المخدرات والاتجار بها، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات معملًا لتصنيع حبوب الكبتاغون عند الحدود اللبنانية السورية في منطقة حرف السماقة – الهرمل، وعملت على تفكيكه، وضبطت كمية كبيرة من هذه الحبوب، بالإضافة إلى مواد أولية تُستخدم لتصنيعها. سُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق".

المملكة: في غضون ذلك، استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري يرافقه الملحق العسكري العميد الركن فواز المطيري، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

هيئة المكتب: وسط هذه الاجواء، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى إجتماع في تمام الأولى من بعد ظهر الخميس المقبل الواقع فيه 8 ايار 2025.