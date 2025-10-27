أصدر القضاء التركي مذكرة باعتقال الرئيس السابق لبلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو بتهمة "التجسس"، على خلفية تسريب بيانات ملايين المقترعين في انتخابات 2019، بحسب وكالة "نوفوستي".

وفتح مكتب المدعي العام في إسطنبول في 24 تشرين الاول الحالي دعوى جنائية ضد إمام أوغلو وعدد من المسؤولين الآخرين للاشتباه في تورطهم في التجسس. يُشتبه في تسهيلهم تسريب بيانات سرية تخص 4.7 مليون ناخب خلال انتخابات بلدية 2019، والتي نُقلت بعد ذلك إلى وكالات استخبارات أجنبية.

ونقلت "نوفوستي عن مصادر قولهم : "بعد 11 ساعة من الاستجواب، أمرت محكمة تشاغلايان باعتقال إمام أوغلو، ومؤسس قناة تيلي 1، مردان يانارداغ، والصحافي نجاتي أوزكان بتهمة التجسس".

ووصف زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض أوزغور أوزيل قرار المحكمة بأنه "انتهاك للدستور"، مدعيًا أنه "محاولة لمنع إمام أوغلو من الترشح للرئاسة".