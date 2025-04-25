حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس من أن الإمدادات الطبية آخذة في النفاد في غزة، مشددا على "ضرورة إنهاء" المنع الإسرائيلي لدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني الذي مزقته الحرب، كما نقلت وكالة "فرانس برس".

وبعدما أعلن برنامج الأغذية العالمي أن مخزوناته قد نفدت في غزة، مع منع إسرائيل جميع المساعدات لأكثر من سبعة أسابيع، حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة" إكس"، من أن "الوضع هو نفسه بالنسبة للإمدادات الطبية. إنها تنفد"، مشددا على "ضرورة إنهاء هذا الحظر المفروض على المساعدات، فالأرواح تعتمد عليها".