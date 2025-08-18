مع انتصاف شهر أغسطس وبدء العد العكسي لافتتاح العام الدراسي الجديد في الخارج كما في لبنان، بدأ المغتربون اللبنانيون بمغادرة البلد بعد قضاء إجازتهم بين الأهل والأصدقاء، وبدأ مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري الدولي في بيروت يشهد بطبيعة الحال حركة مغادرين أكثر من الوافدين.

وفي هذا الإطار، قال المدير العام للطيران المدني م.أمين جابر لـ «الأنباء» إن «الحركة لا تزال ناشطة جدا في المطار، وقد بلغ عدد المغادرين أخيرا نحو 18 ألف مسافر يوميا، فيما بلغ عدد الوافدين نحو 14 ألف مسافر يوميا». وأضاف: «من المتوقع ارتفاع عدد الوافدين خلال الأسبوع الجاري بعد عودة الزائرين من العراق، فضلا عن أن عدد المغادرين سيبقى مرتفعا بسبب مغادرة المغتربين خلال هذا الشهر للعودة الى بلدانهم».

وردا على سؤال عما اذا كان الازدحام مضبوطا، وان مشاكل انقطاع التيار الكهربائي التي طرأت أخيرا قد عولجت، قال م.جابر إن «الزحمة تكون مركزة في أوقات محددة خاصة عند ساعات الصباح الأولى، لكن الحركة تسير بشكل جيد، والكهرباء عادت منذ أيام إلى المطار والتبريد جيد ولا مشاكل».

المصدر: الانباء الكويتية