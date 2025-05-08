المركزية - كتب النائب فؤاد مخزومي عبر منصة "أكس": "في السابع من أيار ٢٠٠٨، انتهكت بيروت والجبل ما أدى الى سقوط عشرات الشهداء المدنيين، والأخطر كان إسقاط الدولة على يد مشروع عابر للحدود لا يمت بصلة الى المصلحة اللبنانية. نريد لهذا اليوم أن يكون عبرة، كي ينتهي والى الأبد، نهج ووهم فائض القوة، وتبدأ العودة الى الدولة التي وحدها تحمي أمن وكرامة جميع اللبنانيين. الرحمة لأرواح الشهداء المظلومين، والتحية لبيروت عاصمة الحرية، العاصية العصية على كل نزعات الاستبداد".

من جهة أخرى، كتب مخزومي: "في اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، الشكر الكبير للجنود المجهولين، من عناصر ومتطوعين، يسهرون على خدمة الناس ودعم المحتاجين من حولهم دون أي تلكؤ أو تأخير. شهادتنا بكم فخر وامتنان لا ينضب. كل عام وأنتم بخير".