أشارت مصادر سياسية عبر «الجمهورية»، إلى مخاوف متزايدة تصيب أركان الحكم في هذه الفترة، نتيجة الضغوط الديبلوماسية المتفاقمة التي تمارسها واشنطن، وقد عبّر عنها الموفد الأميركي توم برّاك أخيراً في شكل واضح، إذ لوّح إلى أنّ البديل من عدم استكمال خطة نزع السلاح هو أن تطلق إسرائيل يدها في تصعيد واسع ضدّ لبنان. ويسود شعور بالعجز لدى لبنان الرسمي، لأنّه لا يستطيع حسم الملف من الجهة الداخلية بسبب رفض «حزب الله» التخلي عن سلاحه، كما أنّه عاجز تماماً عن القيام بأي خطوة تفرض على إسرائيل الالتزام بالموجبات التي نصّ عليها اتفاق إطلاق النار.

وتحدثت هذه المصادر عن اتصالات حثيثة أجراها لبنان، من خلال الأقنية الديبلوماسية، مع عدد من العواصم المعنية بالملف اللبناني، وتركّزت خصوصاً على باريس والرياض، في محاولة للحصول على تغطية تساعد لبنان في تجنّب المأزق الذي يمكن أن تدفعه إليه إسرائيل. لكن المصادر أشارت إلى أنّ النتائج لم تكن مشجعة في مجال طمأنة لبنان.



