أجازت محكمة استئناف فدرالية في الولايات المتّحدة لليزا كوك التي أقالها الرئيس دونالد ترامب من عضوية مجلس حكام الاحتياطي الفيدرالي بالبقاء في منصبها ريثما تنتهي الدعوى، في حكم يأتي عشيّة اجتماع بالغ الأهمية سيعقده المصرف المركزي لتحديد سعر الفائدة.

وسعى ترامب لإقالة كوك بشبهة احتيالها في قضية رهن عقاري، لكنّ الحُكم الصادر عن محكمة الاستئناف الفيدرالية في دائرة مقاطعة كولومبيا يسمح لها بأن تشارك في الاجتماع الذي سيعقده المصرف المركزي اعتبارا من صباح الثلثاء وسيستمر يومين للبحث في أسعار الفائدة.

وفي نهاية آب أمر ترامب بإقالة كوك للاشتباه باحتيالها في قضية رهن عقاري، في خطوة تزيد الضغوط التي يمارسها الملياردير الجمهوري على المؤسسة النقدية المستقلة.