كتب رئيس حركة التغيير المحامي إيلي محفوض عبر "أكس": "في لحظة وطنية مضيئة، وبينما كان لبنان يحتفل على قمم الأرز حاملاً رسالة سلام، وناشرًا روح الجمال والفن والوحدة، مجسّدًا جوهر الفكرة اللبنانية القائمة على التنوّع والعيش بسلام، خرج من الجهة المقابلة صوت نشاز، صادر عن رجل مُعاقَب بجرائم سياسية من النوع الثقيل، لا يعيش إلا على بثّ الأحقاد، ونبش القبور، والتغذي على التحريض. لم تكن مواقفه سوى محاولة يائسة لإعادة تقديم أوراق اعتماده لدى من سبق ومنحه سلطة ومناصب، فظنّ أن مهاجمة سمير جعجع هي السبيل لنيل الرضى واستعادة النفوذ. لقد صدق القائل: الولدُ ولدٌ ولو حَكم بلد".