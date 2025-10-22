نظمت مديرية قوى الأمن الداخلي ووحدة القوى السيّارة (الفوج السيّار الرابع) مناورة حيّة تحت عنوان "محاكاة حول الدور والمهام"، في باحة معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس، في حضور محافظ لبنان الشمالي بالإنابة إيمان الرافعي، محافظ عكار عماد اللبكي، قاضي التحقيق في الشمال جوسلين متى ممثلة الرئيسة الأولى الاستئنافية في الشمال القاضية نضال شمس الدين، الرئيسية القاضية جوي مخائيل، قائد وحدة القوى السيارة العميد طوني متى، رئيس فرع مخابرات الجيش في الشمال العميد الركن نزيه بقاعي، قائد معسكر عرمان في الجيش العميد احمد العمري، رئيس دائرة الامن القومي في الامن العام العميد خطار ناصر الدين، قائد فوج المغاوير البحرية باسم الايوبي، رئيس جهاز امن الدولة في عكار العميد جان فنيانوس، قائد اللواء الثاني عشر العميد مارون القزي، قائد سرية طرابلس العميد بهاء الصمد، رئيس دائرة امن عام الشمال العقيد عازار الشامي، العقيد طلال حمدان امن عام طرابلس، امر مفرزة استقصاء الشمال العقيد سركيس الهاشم، قائد فوج التدخل العقيد بيار فرنجية،العقيد انطوان فرج الله قائد الفوج الحدودي الاول، قائد فوج السيار الرابع المقدم زياد جمال، المقدم عماد زريقة رئس قسم الامن القوي في مخابرات الشمال، المقدم بسام الحكم امن دولة طرابلس، رئيسي بلديتي طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمة والميناء عبد الله كبارة، رئيس اتحاد بلديات الفيحاء المهندس وائل زمرلي، مدير عام وزارة الثقافة الدكتور علي الصمد، الدكتورة شذا الاسعد، الى جانب عدد كبير من الضباط العسكريين والامنين وفاعليات.

للمناسبة، اكد المقدم زياد جمال "ان المناورة هي مناورة حية تحاكي عمليات مكافحة الشغب والتدخّل السريع، وأظهر فيها العناصر مستوى عاليا من الانضباط والجهوزية والاحتراف، واتت نتيجة الدورات التدريبية المكثّفة التي خضعوا لها على مدى ستة أشهر متواصلة، بإشراف ضباط متخصصين من قيادة قوى الأمن الداخلي"، وقال:"تأتي هذه الخطوة في إطار خطة القيادة لرفع كفاءة الوحدات الميدانية وتعزيز قدرات العناصر على التعامل مع مختلف الحالات الأمنية الطارئة، بما يضمن سرعة الاستجابة وحسن التنفيذ في الميدان، تأكيدا على الدور المحوري الذي تضطلع به قوى الأمن الداخلي في حفظ الأمن والاستقرار وصون سلامة المواطنين، وجسدت عناصر الفوج خلال المناورة سيناريوهات ميدانية تحاكي عملهم عند التدخل السريع ومكافحة الشغب والاخلال بالامن".