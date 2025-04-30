Apr 30, 2025 10:31 PMClock
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محافظ ريف دمشق: لا بدّ من حصر السلاح بيد الدولة ونؤكد على عدم التسامح أو التهاون مع الإساءة للمقدّسات الدينية وعلى رأسها الرسول الكريم

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