أعلنت شركة أون لاين لوساطة التأمين ش.م.ل - الذراع التأميني لمجموعة OMT عن شراكة استراتيجية مع شركة شديد لوساطة التأمين التابعة لمجموعة شديد كابيتال الرائدة في مجال الاستثمار في التأمين وإعادة التأمين وذلك من خلال منصّة Compare360.com المتخصّصة في مقارنة وشراء منتجات التأمين عبر الإنترنت في خطوة نوعية من شأنها أن تُحدث تحولاً في مشهد توزيع التأمين بالتجزئة في لبنان وتعزّز القنوات الرقمية المتعددة (Omnichannel).

جاء الإعلان عن هذا التعاون خلال حفل التوقيع الذي أقيم في نادي اليخوت – بيروت في 22 تشرين الأول، حيث ستتيح هذه الشراكة للزبائن الاستفادة من القدرات التقنية المتقدّمة لمنصّة Compare360.com في مجال التكنولوجيا التأمينية (InsurTech)، لمقارنة العروض المقدَّمة من شركات التأمين في السوق اللبنانية واختيار عقد التأمين الأنسب لهم، مع إمكانية إتمام عمليات الدفع بشكل آمن وسلس عبر تطبيق OMT Pay ومراعاة الأنظمة والتشريعات المرعية الإجراء.

وقال حكمة أبو زيد، رئيس مجلس إدارة شركة OMT: "تجمع هذه الشراكة بين الابتكار في التكنولوجيا التأمينية الذي تقدّمه Compare360.com والبنية التحتية المتطورة في التكنولوجيا المالية لدى تطبيق OMT Pay، لتسريع التحوّل الرقمي في مجالي التأمين والدفع الإلكتروني. إنّ هذا التعاون يعكس التزام OMT المستمر بتقديم حلول مالية مبتكرة في السوق اللبنانية وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية، في إطار رؤيتنا لمستقبل مالي أكثر تكاملاً وتمحوراً حول الزبون."

ومن جهته، قال فريد شديد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة Chedid Capital: "في مجموعتنا، ننطلق دائماً من قناعة راسخة بأن حلولنا يجب أن تضيف قيمة حقيقية إلى سلسلة التأمين وإعادة التأمين، وأن تساهم في سدّ الفجوات القائمة في السوق، مع الحفاظ على قربنا من حاجات كل سوق محلية. إنّ الثقة وسهولة الوصول والسرعة والراحة هي ركائز مشتركة تجمع بين OMT وخدماتنا، وهذه الشراكة تجسّد تلك القيم بوضوح، وتشكل نقطة انطلاق لمزيد من التعاون في المستقبل."

نبذة عن OMT

تأسّست شركة OMT في عام 1998 كوكيل أوّل معتمد لشركة ويسترن يونيون في لبنان، وأصبحت شركة رائدة في مجال الخدمات المالية، إذ تقدّم اليوم 200 خدمة من خلال أكبر شبكة وكلاء تضمّ أكثر من 1,400 وكيل موزّعين على كافّة الأراضي اللبنانية.

في إطار التزامها بمواكبة تطوّر التكنولوجيا المالية، وانطلاقاً من استراتيجيتها لتعزيز الشمول المالي، أطلقت OMT بطاقة OMT Visa البلاستيكية والرقمية المسبقة الدفع، والمزدوجة العملة، والقابلة للشحن، بحيث يمكن استخدامها محلياً ودولياً، عبر الإنترنت وفي المتاجر. كما أطلقت أيضاً تطبيق OMT Pay، وهو التطبيق الأمثل لإتمام المعاملات المالية الرقمية، إذ يتيح للمستخدمين الاستفادة من خدمات متنوّعة كتحويل الأموال وتسديد الفواتير والوصول إلى باقة واسعة من بطاقات إعادة التعبئة، والخدمات الحكومية، وغيرها.

وبذلك، تواصل OMT التزامها بتقديم حلول مالية آمنة، ومتاحة، وشاملة، ضمن أعلى معايير الامتثال.

نبذة عن Compare360.com

أُطلقت Compare360.com في لبنان عام 2025، بعد نجاحها في الإمارات العربية المتحدة حيث تجاوز عدد البوالص المباعة عبرها 100,000 بوليصة وتقدّم المنصّة تجربة شفافة وسهلة الاستخدام تتيح للمستهلكين مقارنة وشراء منتجات التأمين بأسعار تنافسية وبمنتجات مصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم.

تغطي عروض Compare360.com مجموعة واسعة من منتجات التأمين، تشمل التأمين على السيارات، التأمين الصحي، تأمين السفر، تأمين العمال المنزليين، وتأمين الحيوانات الأليفة.

تعمل Compare360.com تحت إشراف شركة Chedid Insurance Brokers، التابعة لمجموعة Chedid Capital، والمرخّصة من هيئة مراقبة الضمان لممارسة أعمال الوساطة التأمينية. وبصفتها جزءاً من شبكة Chedid Capital التي تمتد إلى أكثر من 85 دولة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، تتعاون Compare360.com مع شركات التأمين المباشر ووساطة التأمين وإعادة التأمين ضمن المجموعة وخارجها، لتقديم حلول رقمية مبتكرة ومتكاملة.