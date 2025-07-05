أوضح مجلس الجنوب، في بيان، ان "بعض وسائل الاعلام تدأب منذ فترة،وبشكل يثير الريبة، على الترويج لمعلومات تتحدث عن قيمة رواتب رئيس وأعضاء مجلس الجنوب من دون أن تتكلف عناء التواصل مع المعنيين في المجلس للتأكد من صحة هذه المعلومات، علماً ان هذا هو الحد الأدنى من معايير الموضوعية في العمل الصحفي".

وأكد المجلس أن "رواتب رئيس وأعضاء مجلس الجنوب لم يطرأ عليها أي تعديل كما يروج البعض وأنها ما زالت متدنية حالها حال الغالبية العظمى من موظفي القطاع العام، ولم ولن يطرأ عليها أي زيادات خاصة وفق قرار اتخذه رئيس واعضاء المجلس، ولن تطبق على رواتبهم سوى الزيادات التي تطال كل العاملين في القطاع العام، وبالتالي ندعو الحريصين على المال العام للتوقف عن الاسقاطات والاتهامات والرواتب التي يستفيد منها غير مجلس الجنوب، وفي الوقت نفسه تحاولون عبثاً إلباسه ثوبها".

وختم: "إبحثوا في مكان آخر، أخطأتم في العنوان".