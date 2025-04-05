أكد مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للاستثمار، كيريل دميترييف، السبت، أكد أن فريق الرئيس دونالد ترامب "أوقف الحرب العالمية الثالثة"، مشيدًا بـ"التقدم الهائل" الذي أحرزه الجانبان في ظل انفتاحهما على الحوار.

وأصاف بالقول: "ما فعله فريق الرئيس ترامب هو فهم ما قد يكون عليه الحل وقد حققوا أول خفض تصعيد على الإطلاق في الصراع.. وهو ما يعني وقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة بين روسيا وأوكرانيا".

وقال دميترييف: "نجري مناقشات جيدة ويناقش دبلوماسيونا أيضا النتائج المحتملة، ولكن مما لا شك فيه أن فريق الرئيس ترامب لم يمنع اندلاع الحرب العالمية الثالثة فحسب؛ بل حقق بالفعل تقدما ملحوظا في حل الأزمة الأوكرانية".

على الجانب الآخر أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الجمعة، أن فريقَهُ سيكون مستعدا للذهاب إلى الولايات المتحدة لبحث سبل إنهاء الحرب والشراكة مع واشنطن وذلك بداية من الأسبوع المقبل.

وأضاف بالقول: "سيقدم لي الفريقُ الاتفاقَ ونقاطَه الرئيسية في بداية الأسبوع المقبل وبعد ذلك سيكون الفريقُ الفنيُ جاهزًا بشكل أساسي للسفر إلى الولايات المتحدة والدخول في حوار مع الشركاء الأميركيين".

كما كشف الرئيس الأوكراني زيلينسكي، عقب اجتماعه بقادة عسكريين أوروبيين في كييف، أن الهيكل الأمني الذي تبنّتهُ فرنسا وبريطانيا من أجل وقف الحرب الأوكرانية قد يُبصر النور في غضون شهر.

وأصاف: "عقدنا اليوم أولَ اجتماع لفهم ما تم التوصل إليه بشأن الحرب الأوكرانية وكان الاجتماع بالغَ الاهمية.. الاجتماعُ شمل دولا عديدة لا يمكنني أن أذكرها ولم يقتصر على حضور فرنسا وبريطانيا وأوكرانيا فقط في هذا التحالف.. أعتقد أننا سنحتاج إلى شهر تقريبًا، وليس أكثر من ذلك حتى يتسنى لنا فهم هذا الهيكل فهمًا كاملًا".