حصل تلفزيون لبنان على الحقوق الحصرية لبث مباريات منتخب لبنان لكرة السلة للرجال أرضيا وفضائيا، وذلك في المباريات الودية التي سيخوضها تحضيراً لمشاركته في كأس آسيا في مدينة جدة السعودية شهر آب المقبل.

وسيلعب منتخبنا أمام الأردن وايران وسوريا ومصر في 22 و24 و25 و27 تموز على ملعب مجمع نهاد نوفل في الزوق وسيكون موعد هذه المباريات عند الساعة التاسعة ليلا من كل يوم، وهي من تنظيم شركة غلوبال أكتيف سبورتس وبإشراف الاتحاد اللبناني لكرة السلة.

ويتوقع أن يحضر المباريات جمهور كبير من محبي كرة السلة اللبنانية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجه الذي تتخذه الإدارة الجديدة لتلفزيون لبنان التي تسعى ان تكون شاشته منصة لكل المنتخبات اللبنانية في مختلف الألعاب وكذلك من ضمن توجهها لاستقطاب جيل الشباب. ويقوم بالتعليق على المباريات نجم كرة السلة اللبنانية وليد دمياطي.