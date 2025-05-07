رالف يزبك وهبة

المركزية- مباراة نارية في المرحلة ال16 من بطولة لبنان لكرة السلة تجري اليوم الاربعاء في مزهر وتجمع ناديي هومنتمن والحكمة عند الساعة ال9h45.

ويسعى نادي الحكمة لأن يظهر بطريقة مختلفة في مواجهة هومنتمن بعد البداية الصعبة امام الشانفيل في المباراة الأخيرة التي جرت في غزير. وقال عضو الهيئة الادارية لنادي الحكمة إيلي مشنتف ان الفريق بدأ يلتقط ال Chemistry" وانه يتحسن شيئاً فشيئاً.

وعمّا اذا كانت الادارة راضية عن اداء كل من اللجنبيين الجديدين كادي لالين وجوني اوبراينت، قال مشنتف إنهما يحتاجان الى بعض الوقت للدخول في الاجواء، لكنه راض نسبياً عنهما. وبالنسبة للاعب زاك لوفتون، اعتبر مشنتف ان زاك هو "leader" بكل معنى الكلمة ويقوم بأداء كبير على ارض الملعب. اما فيما يتعلق بموضوع الفينال الفور، فقد رشح مشنتف كلاً من الحكمة والرياضي وبيروت وهوبس بالوصول الى المربع الذهبي، قائلاً ان البطولة صعبة وليست سهلة وانه يتوقع ان يواجه الحكمة بيروت في الفاينال الفور.

اما فيما يتعلق ببطولة وصل، فقال مشنتف ان على الفريق ان يفوز على كل من أستانا بطل كازخستان والاتحاد السعودي. وفيما يتعلق برحيل احمد ابراهيم عن النادي، كشف مشنتف انه هو من كلّف بالتواصل معه لإيجاد مخرج للأزمة، لكنه لم ينجح وأحمد هو خسارة للنادي. ولفت مشنتف الى ان إدارة الحكمة بدأت بالتحضير للموسم المقبل ووضعت بنك اهداف فيما يتعلق باللاعبين التي تريد التوقيع معهم ووعد الجمهور بفريق يليق بالنادي.