الموفد الأميركي توم برّاك ” قال كلمته ومشى”، ولكن وفق ما هو واضح، فإنه بعد مغادرته عادت الكلمة للميدان، فهل ما بدأ يحصل من تطورات عسكرية يأتي ترجمة لِما قاله برَّاك من أن إعطاء الضمانات كمَن يمشي على المياه؟ وهل هذا بمثابة ضوء أخضر لإسرائيل لتحقق بالنار ما لم يتحقق بالدبلوماسية؟

المؤشر الأساسي إلى عودة العمليات العسكرية، هو أن إسرائيل أعطت اسمًا للعملية، وهو “عمليات خاصة وموّجهة” special and targeted operations.

وهذا له مدلولاته في العلم العسكري حيث أنه لا تُطلَق أسماء إلا عند بدء عمليات جديدة، وليس مجرد تصعيد.

التصعيد الإسرائيلي في الميدان

أول من أمس، بالتزامن مع وجود برّاك في بيروت، في يومه الثاني، شنَّت إسرائيل غارة، أهميتها ليست في ما استهدفته بل في العمق الجغرافي للهدف وعلى بُعد قارب المئة والثمانين كيلومترًا من الحدود الجنوبية.

أمس، عاودت إسرائيل عملياتٍ تشبه إلى حدّ بعيد ما كانت تقوم به قبل اتفاق وقف إطلاق النار في السابع والعشرين من تشرين الثاني 2024، ويقول الجيش الإسرائيلي، في هذا السياق، إن قواته واصلت مهمتها على طول الحدود اللبنانية، بهدف حماية الإسرائيليين والقضاء على أي تهديد، ويتابع الجيش الإسرائيلي: “تعمل القوات الإسرائيلية على تفكيك البنية التحتية لـ “حزب الله” في جنوب لبنان. مضيفًا “بناءً على معلومات استخباراتية وتحديد أسلحة وبنى تحتية تابعة لـ “حزب الله” في عدة مناطق في جنوب لبنان، شنّ الجنود عمليات خاصة ومحددة لتفكيكها ومنع “حزب الله” من إعادة تمركزه في المنطقة”. ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أنّه في إحدى العمليات في منطقة جبل البلاط، “عثرت قوات من اللواء 300 على مجمع يحتوي على مستودعات أسلحة ومواقع إطلاق نار تابعة لـ “حزب الله”، وقام جنود الاحتياط بتفكيك البنية التحتية”. أضاف أنّه في عملية أخرى، “عثر جنود احتياط من اللواء التاسع على أسلحة مُخبأة في منطقة كثيفة في منطقة اللبونة، بما في ذلك قاذفة متعددة الفوهات، ومدفع رشاش ثقيل، وعشرات العبوات الناسفة”، لافتاً إلى أنّ “القوات صادرت وفككت المعدات والأسلحة العسكرية التي كانت موجودة في المنطقة”.

وتابع الجيش الإسرائيلي: “عُثر على مبنى تحت الأرض يُستخدم لتخزين الأسلحة، وتم تفكيك البنية التحتية له في عملية هندسية نفذتها قوات اللواء”، معلناً أنّه “يواصل عملياته للقضاء على التهديدات الموجهة ضد إسرائيل ومنع محاولات “حزب الله” لترسيخ وجوده، وفقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان”.

اغتيال قائد في “وحدة بدر”

الجيش الإسرائيلي أعلن أنه اغتال “قائد قوة النيران في قطاع الزهراني في وحدة بدر التابعة لـ “حزب الله” حسين علي مزهر، وبهذه العملية تكون إسرائيل قد فعَّلت عملية الاغتيالات، في سياق تحقيق مطالبها بالنار بعد تعثر الدبلوماسية. ولم يكتفِ الجيش الإسرائيلي بتفعيل ماكينة الاغتيالات بل حرك ماكينة التوغل البري أيضًا.

الردّ الإسرائيلي يُكتب بالنار؟

عبّرت مصادر رسمية عبر “نداء الوطن” عن تخوّفها من التطورات الأمنية. ورأت أن الهجمات الإسرائيلية في الجنوب والشمال، والعملية البريّة التي أعلنت إسرائيل عنها تشكّل مؤشرات سلبية، وهذا يعطي بعض المؤشرات إلى طبيعة الردّ الإسرائيلي على الورقة اللبنانية، والذي بدأ يُكتب بالنار.

الخارجية الأميركية تشرح كلام برَّاك

وغداة مغادرة براك بيروت، موقف بالغ الأهمية للخارجية الأميركية. المتحدث باسم الخارجية قال: “لن نُعلّق على المناقشات الدبلوماسية الخاصة وكما قال السفير توم براك علنًا لقد كان راضيًا بشكل لا يُصدق عن الاستجابة الأولية من الحكومة اللبنانية لكنه أشار أيضًا إلى أننا بحاجة الآن للدخول في التفاصيل”.

وتابع: “على الصعيد الأمني القوات المسلحة اللبنانية أحرزت تقدمًا في نزع سلاح “حزب الله” في الجنوب لكن لا يزال هناك المزيد من العمل المطلوب”.

أضاف، “نحتاج إلى أن تقوم الدولة اللبنانية بالمزيد لإزالة الأسلحة والبنى التحتية التابعة لـ “حزب الله” والجهات غير الحكومية في أنحاء البلاد بشكل كامل”.

“لا نريد أن يستعيد “حزب الله” قدرته”

وأردف، “لا نريد أن نرى “حزب الله” أو أي جماعة أخرى في لبنان تستعيد قدرتها على ارتكاب أعمال عنف وتهديد الأمن في لبنان أو إسرائيل”.

وختم، “الإصلاحات الأمنية وحدها لا تكفي في لبنان فيجب إقرار إصلاحات اقتصادية وقضائية حاسمة لضمان استقراره الماليّ واستعادة ثقة المجتمع الدوليّ وعلى البرلمان التحرك لإقرار قانون إعادة هيكلة المصارف وتشريع استقلالية القضاء”.

الجدير ذكره أن براك انتقل من لبنان إلى سوريا حيث التقى الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب.

المصدر: نداء الوطن