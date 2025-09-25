أعلنت شركة "مايكروسوفت" عن تعطيل خدمات حوسبة سحابية وذكاء اصطناعي كانت مستخدمة من قبل وحدة تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، وذلك عقب مراجعة داخلية أظهرت مؤشرات أولية تؤكد ما ورد في تقارير إعلامية بشأن نظام مراقبة يستهدف السكان في غزة والضفة الغربية.

وأوضح رئيس الشركة، براد سميث، أن التحقيق انطلق بعد نشر صحيفة "الغارديان" تقريرًا في آب/أغسطس الماضي يتحدث عن اتهامات لوحدة في الجيش الإسرائيلي باستخدام تقنيات متقدمة في عمليات المراقبة.

وخلال استمرار المراجعة، أكدت مايكروسوفت أنها عثرت على أدلة تدعم أجزاء من تقرير "الغارديان"، من بينها معلومات تتعلق باستخدام وزارة الدفاع الإسرائيلية لخدمات "آزور" السحابية في هولندا، إلى جانب تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وشدد سميث في مدونة نُشرت عبر موقع مايكروسوفت قائلاً: "نحن لا نوفر التكنولوجيا بهدف تنفيذ مراقبة جماعية للمدنيين".