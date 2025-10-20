أطلقت شركة “مايكروسوفت” إصدارا جديدا من متصفح الإنترنت “إيدج” بإضافة العديد من خصائص الذكاء الاصطناعي ليصبح شبه متطابق من حيث الشكل مع متصفح الذكاء الاصطناعي “أطلس” من شركة “أوبن أيه آي”.

وأضافت مايكروسوفت “كوبايلوت” إلى الإصدار الجديد من المتصفح “إيدج” ليصبح أكثر من مجرد إضافة بسيطة، وأكثر من مساعد ذكي ومرن، يتبع المستخدمين أثناء تصفحهم للإنترنت.

ووصف مصطفى سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة “مايكروسوفت أيه آي” ذراع الذكاء الاصطناعي في مجموعة مايكروسوفت المنتج الجديد بهذه المصطلحات في الإعلان.

وكتب سليمان في منشور الإعلان: “يتطور وضع كوبايلوت في إيدج إلى متصفح ذكاء اصطناعي يمثل رفيقك الديناميكي والذكي. حيث يمكن لكوبايلوت رؤية علامات التبويب المفتوحة لديك والتفكير فيها، وتلخيص المعلومات ومقارنتها، وحتى اتخاذ إجراءات مثل حجز فندق أو ملء النماذج”.

ويأتي هذا الإعلان بعد يومين فقط من إطلاق “أوبن أيه آي” للمتصفح “أطلس”.