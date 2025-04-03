ندّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، بقرار "جائر ولا أساس له" عقب إعلان نظيره الأميركي دونالد ترامب عن رسوم جمركية ضخمة اعتبرها "شديدة الخطورة على الاقتصاد الأوروبي".

وقال الرئيس الفرنسي: "هناك أمر واحد مؤكد: مع قرارات الليلة (الماضية)، فإنّ الاقتصاد الأميركي والأميركيين، سواء الشركات أو المواطنين، سيخرجون أضعف وأكثر فقراً من أمس"، داعياً الأوروبيين إلى "البقاء متحدين" خلال اجتماع في قصر الإليزيه مع قادة الصناعات المتضررة من هذه الرسوم الجمركية.

كما دعا ماكرون إلى "تعليق الاستثمارات في الولايات المتحدة بانتظار اتضاح الرسوم الأميركية الجديدة".

وذكرت وكالة "بلومبرغ"، نقلا عن مصادر، أن ماكرون طالب الاتحاد الأوروبي بالاستعداد للرد بقوة على الرسوم الجمركية الأميركية واتخاذ إجراءات انتقامية، على سبيل المثال تلك التي تستهدف التقنيات والخدمات الأميركية.

وأضافت: "إن باريس تريد التأكد من أن رد الاتحاد الأوروبي على الرسوم الجمركية الأميركية يشمل كل أدوات التكتل لحماية مصالحه".

وقالت المتحدثة باسم مجلس الوزراء الفرنسي صوفي بريما اليوم: "إن أوروبا مستعدة لحرب تجارية مع الولايات المتحدة".

وأكدت أن "هناك مجموعة من الإجراءات قد يجري الاتفاق بشأنها بحلول نهاية الشهر الجاري والتي تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى (غوغل، أمازون، فيسبوك، آبل، مايكروسوفت)".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم أمس، فرض رسوم جمركية واسعة النطاق، وتضمنت فرض رسوم بنسبة 25% على السيارات المستوردة، و20% على جميع الواردات الأخرى.