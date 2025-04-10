أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، أن فرنسا قد تعترف بدولة فلسطين في حزيران، لمناسبة مؤتمر عن فلسطين يعقد في نيويورك وتتقاسم رئاسته مع السعودية.

وقال الرئيس الفرنسي في مقابلة مع قناة "فرانس 5" بثت الأربعاء، وأوردتها "فرانس برس": "علينا أن نمضي نحو اعتراف، وسنقوم بذلك في الأشهر المقبلة، هدفنا هو ترؤس هذا المؤتمر مع السعودية في حزيران، حيث يمكننا أن ننجز خطوة الاعتراف المتبادل (بدولة فلسطين) مع أطراف عدة".

أضاف: "سأقوم بذلك، لأنني أعتقد أن الأمر سيكون صحيحا في لحظة ما، ولانني أريد ايضا أن اشارك في دينامية جماعية، تتيح كذلك لجميع من يدافعون عن فلسطين الاعتراف بدورهم بإسرائيل، الامر الذي لم يقم به العديد منهم".

واكد أن ذلك سيتيح أيضا "ان نكون واضحين للنضال ضد من ينكرون حق إسرائيل في الوجود، وهذا ينطبق على ايران، وأن نمضي نحو أمن مشترك في المنطقة".

ولاحقا، رحبت وزيرة فلسطينية بإعلان ماكرون نية بلاده الاعتراف بدولة فلسطين في حزيران.

وقالت وزيرة الدولة الفلسطينية للشؤون الخارجية فارسين اغابكيان شاهين لوكالة "فرانس برس" إن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين "سيكون خطوة في الاتجاه الصحيح بما يتماشى مع حماية حقوق الشعب الفلسطيني وحل الدولتين".