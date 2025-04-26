أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت في أعقاب اجتماع “إيجابي للغاية” مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق نار غير مشروط وأن “تحالف الراغبين” بقيادة فرنسا وبريطانيا سيواصل العمل على تحقيق ذلك، فضلًا عن إنجاز سلام دائم في أوكرانيا.

وكتب ماكرون في منشور على منصة إكس: “إنهاء الحرب في أوكرانيا. هذا هدف نتشاركه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب”.

وقال: “أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق نار غير مشروط. أكد لي الرئيس زيلينسكي ذلك مجددًا اليوم. إنه يرغب في العمل مع الأميركيين والأوروبيين لوضعه حيز التنفيذ”.