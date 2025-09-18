المركزية- يؤكد حزب الله بصورة يومية ان سلاحه باقٍ ولن يسلمه الى الدولة اللبنانية. قرار الحزب هذا بات واضحا وصريحا وهو لا يموّهه او يغطيه.

على سبيل المثال لا الحصر، قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن منذ بضعة ايام "نحن ثابتون على مواقفنا. صامدون امام كل الضغوط. لن نسلم سلاحنا لأحد، سلاح العزة والكرامة والشرف، وعلى جميع اللبنانيين ونحن منهم ان ننجز كعهد وحكومة ومجلس نيابي وجميع المسؤولين ونحن منهم تحرير الارض، وقف العدوان، استعادة الاسرى، البدء باعادة الاعمار، نقاش استراتيجية امن وطني او دفاع مدني واقرارها، وبعدها نرى ماذا سنفعل وليس العكس. نفعل ماتريده اميركا واسرائيل وبعدها نرى ماذا يقدمون لنا؟ هذا اسلوب خاطئ بكل ما للكلمة من معنى".

الحزب، بحسب ما تقول مصادر سيادية لـ"المركزية"، يجزم وبأسلوب يحمل تحدياً للدولة اللبنانية ان كلمته هي التي "ستمشي"، ولا يتردد في توجيه تهديدات مبطنة للجيش اللبناني إن هو نفذ قرار الحكومة بحصر السلاح، كما فعل المعاون السياسي للأمين العام للحزب حسين الخليل حين لفت إلى أن "إذا بقيت قيادة الجيش حكيمة بلغتها وبممارساتها على الأرض، فإن لا أحد يريد التصادم على الأرض، لذا نأمل استمرار هذه الفرملة من أجل استقرار البلد". اما شعبياً، فأنصار الحزب يملأون وسائل التواصل الاجتماعي بالعبارات الاستفزازية التي تقول "سلاح ما في"، و"اذا قبضايات تعوا خدوا السلاح".

انطلاقاً من هنا، تقول المصادر ان اذا كان الامر كذلك والحزب فعلا لا يزال يحمل السلاح ويرفض تسليمه، فبات لزوماً عليه استخدامه ضد الإسرائيلي لتحرير الاراضي اللبنانية المحتلة جنوباً. فالتحدي والمواجهة و"القبضنة" يجب ان تُوَجَه نحو العدو لا نحو الداخل. فإن لم يكن لمقاتلة إسرائيل، لماذا يصر الحزب على الاحتفاظ بالسلاح؟ هل للتحدي فقط؟ هل لاستفزاز اللبنانيين والشرعية؟

فليأخذوا سلاحهم وليتوجهوا به الى الجبهة وليرونا بطولاتهم، وإلا فليقلعوا عن لغة التحدي، تختم المصادر .