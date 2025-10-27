كتب الرئيس السوري أحمد الشرع يوم أمس الأحد، في الكنيسة المريمية، خلال زيارته لبطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي، هذه الكلمات في دفتر زيارة كبير الزوار: "لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا".

ويشار إلى أنَّ الأية التي ذكرها الرئيس الشرع هي آية 82 من "سورة المائدة" في القرآن، موضوعها العام: موقف الجماعات الدينية من المؤمنين والتمييز بين أفعال الناس وأقوالهم.