أعلنت "مؤسسة مياه لبنان الجنوبي"، في بيان اليوم الثلاثاء موجه إلى المشتركين المستفيدين في البلدات من مشروع نبع الطاسة، عن "انخفاض التغذية بالمياه بسبب انخفاض منسوب المياه في النبع".

وكانت المؤسسة " قد أشارت في بيانات سابقة، إلى أن "انخفاض نسبة المتساقطات هذا العام على مستوى لبنان ولا سيما في الجنوب سيؤدي إلى شح قاسٍ في المياه، وبالتالي انخفاض نسبة التغذية بالمياه في المحطات والمنشآت التابعة لها، معطوفاً على مشاكل انقطاع التيار الكهربائي ونتائج العدوان الإسرائيلي على منشآت المياه".

وإذ أكدت "تأمين التغذية بالحد الأقصى الممكن والمتوفر"، تمنت المؤسسة في بيانها على "المشتركين ترشيد استهلاك المياه وتقنينه إلى الحد الاقصى لضمان تجاوز الأزمة الحالية التي يشهدها لبنان وتعاني منها مختلف مناطقه".