مؤتمر العالمي للسينوغرافيا في جامعة نيويورك حدثاً مفصلياً يفتح آفاقاً جديدة أمام حضارة مسرحية معاصرة.

في زمنٍ تكاد فيه النزعة الاستهلاكية أن تطغى وتُفرغ الفنون من بعدها الحضاري، يأتي مؤتمر LIRIS العالمي للسينوغرافيا، الذي ينطلق من جامعة السوربون الجديدة – باريس، ليجدّد حضوره هذا العام في جامعة نيويورك بالولايات المتحدة، فيعيد للمسرح موقعه الأصيل كفن حيّ، فكري وفلسفي وعلمي في آن واحد.

هذا الحدث ليس مجرد تظاهرة ثقافية، بل قمّة أكاديمية دولية تسعى إلى ترسيخ أسس حضارة مسرحية متجددة، تقوم على قناعات راسخة أهمها:

أن المؤتمرات الأكاديمية والعلمية هي السبيل الوحيد لتجاوز أزمة الفن الاستهلاكي واستعادة جوهره الإنساني.

أن الجامعات والمعاهد المسرحية تشكل الركيزة الأساسية لبناء حياة فنية متينة عبر مناهجها المتطورة.

أن المسرح لا ينهض إلا من خلال التلاقي الخلّاق بين الفكر الأكاديمي والإبداع التطبيقي.

أن الحوار بين الجامعات والمسارح الدولية يولّد صراعاً إيجابياً مثمراً يفتح آفاقاً جديدة ويغني التجربة المسرحية.

ويهدف المؤتمر إلى أن يكون منصّة حقيقية لتقديم ما يلي:

نظريات معاصرة في المسرح، خصوصاً في مجال السينوغرافيا، تنبع من عمق فكري وفلسفي وتتحقق في الممارسة العملية.

أعمال مسرحية متميزة تعبّر عن التجديد والتجريب والتدريب.

أبحاث رائدة تثبت أن المسرح علم وفن في الوقت نفسه.

بهذا المعنى، يتحوّل المؤتمر إلى مختبر عالمي مفتوح تتقاطع فيه البحوث الأكاديمية مع الإبداع الفني، لتنتج لغة مسرحية جديدة تؤكد أن مستقبل المسرح لن يُبنى على الترفيه العابر، بل على المنهجية العلمية، والحوار الحضاري، والتعاون الثقافي الدولي.

وفي هذا السياق، يلبّي البروفيسور طلال درجاني، بصفته المرجع والمدير العلمي لـ مختبر LIRIS للسينوغرافيا في جامعة السوربون الجديدة – باريس عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الدعوة للمشاركة في المؤتمر الدولي الذي يُعقد في جامعة نيويورك في الفترة ما بين 5 و7 تشرين الثاني 2025.

وسيقدّم درجاني خلال المؤتمر ابتكاريه العلميّين على مستوى النظريّة والتطبيق العملي:

"الشخصيّة الدراميّة للسينوغرافيا"، كمفهوم جديد في فهم الدور الدرامي للفضاء المسرحي.

"فلسفة التخصيب في العرض المسرحي"، كمقاربة إخراجية معاصرة ومنهجيّة شاملة متكاملة تعيد التفكير في العملية المسرحية برمّتها وهي تعتبر المدرسة الثالثة ما بعد ستانيسلافسكي وبرشت.

ويشارك في المؤتمر المدراء العلميون للمناطق العالمية الأخرى، إلى جانب نخبة من الباحثين والأكاديميين والفنانين من مختلف أنحاء العالم.

https://meet.google.com/rnw-ixgk-vcx